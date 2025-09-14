鈴木奈々、姪っ子顔出し公開で反響殺到「美少女」「すでに完成してる」
【モデルプレス＝2025/09/14】タレントの鈴木奈々が14日、自身のInstagramを更新。姪っ子を公開し、反響が寄せられている
【写真】鈴木奈々「美少女すぎる」と話題の姪っ子
「姪っ子にしつこいオバです」とつづり、歯型の飴を食べる姪っ子の動画を公開。「目が大きくて綺麗な二重で羨ましいなぁ〜うちに泊まりに来てくれた」と可愛らしい姪っ子について記していた。
この投稿にファンからは「天使」「可愛すぎる」「モデルさんみたい」「美少女すぎる」「目がパッチリ」「すでに完成してる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
