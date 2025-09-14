XJR-9のシャシーとエンジンを転用

ジャガー・スポーツによる新モデル、XJR-15で、V型12気筒エンジンの魅力は提供できるとトム・ウォーキンショー氏は考えていた。そのうえで、ジャガーXJ220にはV6ツインターボが採用されたといえる。

【画像】同士討ちスーパーカー ジャガーXJ220とXJR-15 同時期のXJS フェラーリF40も 全109枚

一層シリアスなジャガーの可能性を信じた彼は、1988年のル・マンを優勝したグループCカー、XJR-9へ着目。シャシーとエンジンの技術を流用する独自プロジェクトを、1989年の春に発表する。



左からジャガー・スポーツXJR-15と、ジャガーXJ220 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1988年をリタイアした別のマシンから、モノコック構造を展開。公道走行できるXJR-8を狙ったデザインは、ピーター・スティーブンス氏へ任されたが、難航したという。

「この開発プロジェクトを、ジャガーの上層部は知りませんでした。（CEOだった）ジョン・イーガンさんが知ると、TWRとのベンチャー事業の一環として、ジャガー・スポーツを名乗るよう指示がありました」。スティーブンスが振り返る。

世界初の量産カーボン製モデル

果たして、XJR-15は世界初の量産カーボンファイバー製モデルになっただけでなく、XJR-9より優れたマシンへ仕上がった。充分な全高を持つボディには、固定式のフロントガラスが組み付けられ、前後のライトは公道用モデルの要件へ合致した。

ミドシップされたのは、XJR-9譲りのオールアルミ製V12エンジン。排気量は7.0Lから6.0Lへ縮小され、公道仕様の最高出力は456psへデチューンされた。操縦性を高めるためだと、制限されたパワーは説明された。



ジャガー・スポーツXJR-15（1990〜1992年／インターコンチネンタル・チャレンジ・レースカー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

それでも、車重が400kg重いXJ220のパフォーマンスを霞ませるには充分だった。XJR-15の発売は、XJ220の量産が始まる2年前。同郷の2台のミドシップ・スーパーカーが、市場でぶつかることは火を見るより明らかだった。

XJR-15は純粋なレーシングカー

スティーブンスは、当時をこう振り返る。「TWRのアンディ・モリソンさんは、高性能スポーツを同時に開発した理由を、説明する必要がありました。そこで、F1のサポートレースとして、XJR-15でのインターコンチネンタル・チャレンジを思いついたんです」

レースは合計3戦で、XJR-15の購入者へ参加権利が与えられ、優勝賞品は新車のジャガーXJR-S。賞金はXJR-15の価格に相当する、100万ドルが用意された。こうして、純粋なレーシングカーという位置付けが与えられた。



ジャガー・スポーツXJR-15（1990〜1992年／インターコンチネンタル・チャレンジ・レースカー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1992年までに、プロトタイプのR9Rが2台、XJR-15は50台が生産されたが、チャレンジへ参戦したのは16台。残りの殆どは、公道用ジャガーとして改造されている。

今回ご登場願った車両は、シャシー番号048。韓国サムスンのオーナーが購入し、レーシングドライバーのファン・マヌエル・ファンジオ2世のドライブでチャレンジを戦っている。シルバーストーンでは見事優勝し、賞品のXJR-Sが贈られた。

耳栓必須の爆音が共鳴する車内

公道仕様と比べて、このXJR-15は100kgから200kgほど軽く、最高出力も僅かに高い。レーシングカーとして、6速ドグマニュアルがパワーを受け止める。

スタイリングは、グループCカーの影響が強い。スティーブンスは、リアウイングは空力安定性を求めた結果だと説明した。ダウンフォースは大きくないが、高速走行時の前後の荷重を、40：60にバランスさせるそうだ。



ジャガー・スポーツXJR-15（1990〜1992年／インターコンチネンタル・チャレンジ・レースカー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

とはいえ軽く濡れたアスファルトで、その空力を確認しようとは思わない。カメラマンは、「（戦闘機の）スピットファイアに載る、マーリンエンジンの始動音みたいですね」。と口にする。そのとおり、車内には耳栓必須の爆音が共鳴する。

ステアリングホイールは3スポーク。その奥には、VDO社製メーターが6枚並ぶ、シンプルなメーターパネル。ペダルはフロアから伸び、イグニッションスイッチは右側のカーボン製パネルに位置する。6速ドグMTの短いシフトレバーも、右側にある。

最も操縦性に優れたレーシングカーの1台

サイドシルはかなり広く、着座位置は車両の中央寄り。ハーネスで身体を固定すれば、完璧なドライビングポジションに落ち着く。エンストを避けるには、思い切りV12エンジンを回す必要がある。ギア比はかなりロングだ。

耳栓越しに、胸が苦しくなるような快音が響く。ピレリPゼロ・タイヤが温まると、筆者が運転してきた中で、最も操縦性に優れたレーシングカーの1台なことが見えてくる。



ジャガー・スポーツXJR-15（1990〜1992年／インターコンチネンタル・チャレンジ・レースカー） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ステアリングの反応は素早く、姿勢制御のバランスは絶妙。ブレーキの効きも間違いない。加速力はロケット級。これを公道で走らせたら、圧倒的なパフォーマンスに息を呑むことは想像に難くない。

XJ220より優れているだろうか。完全無欠な設計哲学は、崇高なレーシングカーとしての純粋さを醸し出す。しかし、筆者がモナコまでの長距離ドライブを楽しむなら、カーボンではなくレザーで満たされた曲線美を選ぶように思う。

協力：ペンディン・ヒストリック・カーズ社

ジャガーのスーパーカー 2台のスペック ジャガー・スポーツXJR-15（1990〜1992年／公道仕様）

英国価格：50万ポンド（新車時）／150万ポンド（約2億9700万円／現在）以下

生産数：50台

全長：4800mm

全幅：1900mm

全高：1100mm

最高速度：297km/h

0-97km/h加速：3.5秒（予想）

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1050kg

パワートレイン：V型12気筒5993cc 自然吸気SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：456ps/6250rpm

最大トルク：57.9kg-m/4500rpm

ギアボックス：5速マニュアル（後輪駆動）

ジャガーXJ220（1992〜1994年／英国仕様）

英国価格：36万1000ポンド（新車時）／50万ポンド（約9900万円／現在）以下

生産数：286台

全長：4930mm

全幅：2220mm

全高：1150mm

最高速度：342km/h

0-97km/h加速：3.6秒

燃費：4.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1456kg

パワートレイン：V型6気筒3498cc ツインターボチャージャーDOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：549ps/6500rpm

最大トルク：65.5kg-m/4500rpm

ギアボックス：5速マニュアル（後輪駆動）