◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ決勝 日本−アメリカ（14日、沖縄セルラースタジアム那覇）

オープニングラウンド、スーパーラウンドのここまで計8試合を全勝で飾り、決勝に駒を進めた日本はアメリカとの決勝。今大会2度目の対決。スーパーラウンドでは、日本が延長8回タイブレークの末に勝利しています。

日本スタメンは1番（遊）岡部飛雄馬選手（敦賀気比/3年）、2番（左）藤森海斗選手（明徳義塾/3年）、3番（一）高畑知季選手（東洋大姫路/3年）、4番（中）阿部葉太選手（横浜/3年）、5番（二）奥村凌大選手（横浜/3年）、6番（三）為永皓選手（横浜/3年）、7番（捕）横山悠選手（山梨学院/3年）、8番（指）辻琉沙選手（履正社/3年）、9番（右）坂本慎太郎選手（関東第一/3年）。先発は末吉良丞投手（沖縄尚学/2年）が地元の大声援を受けて、マウンドに上がりました。

2回表1アウトから内野安打と四球でピンチを迎えた日本。それでも末吉投手は、スライダーを軸とした投球で連続三振を奪い無失点。日本は3回裏、1アウト2塁のチャンスを作りますが、2番藤本選手のヒット性の打球はショートライナー。アメリカのショート、ルイス選手のファインプレーも飛び出し無得点。序盤の3回は0−0で終えます。

均衡を崩したのはアメリカ。4回表末吉投手が2本のヒットを打たれ1アウト1、3塁のピンチを迎えると、ファーストへの内野安打で失点。なおもピンチが続く日本でしたが、2番手で登板した石垣元気投手（健大高崎/3年）が抑え、このイニングでの追加点は許さず。しかし5回表、石垣投手は3つの四死球で満塁のピンチとなると、犠牲フライを打たれ失点。

打線は150キロを超えるアメリカ先発・ボースウィック投手の前に、3安打と打ち崩せず無得点。大会の連勝は『8』でストップ。準優勝で大会を終えました。

【決勝の結果】０００１１００｜２ アメリカ０００００００｜０ 日 本