女優の橋本マナミ（41）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンからの質問に気さくに答えた。

「20代の頃にやっておいた方がいいことは？」との問いには、「30代、40代になってくると固まってくるんですよ、生活が。私は30代半ばで結婚したこともあって自由に動けなくなるから、20代の時はとにかく興味があること、やりたいと思うこと全部やった方がいいと思います」と回答。「反対されてもなんであの時やらなかったんだろうっていう後悔に残っちゃう」と指摘していた。

グラビアアイドルとしても人気を博した橋本には「グラビア復活しますか？」との質問が殺到。「凄くこの質問多かった」と明かし、「私は凄いやりたいんですけど、しかも写真集のお話も実はいただいていたんですけど」と前置きをした上で「やっぱり子供もいるし」とした。

過去の写真集では「私が築き上げてきた写真集の歴史を見るとほとんど脱いでる」と、セクシー路線の作品が多かったとした。続けて「脱ぎたいわけじゃないんですよ。でもそれが表現として楽しいから、どうしてもセクシーの方に寄ってっちゃう。でもまたいつかできたらいいなと思いますね」と復活に含みを持たせていた。

また、「愛人キャラで大変だったことは？」との質問には「私はキャラがついたから、居場所が見つかったって感じで居心地よく気に入ってたんですけど」と愛人キャラを気に入っていたとする一方で「本当に愛人になってほしいみたいなオファーがいくつか来たので、それはちょっと…。いい加減にしてくれない？っていう感じで」と、まさかのオファーを受けていたことを明かした。