元巨人エースで、メジャーでも活躍した上原浩治氏（50）が14日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）に出演。現役時代の寮生活での“門限破り”エピソードを明かした。

番組では、今年3月に完成した新球場「ジャイアンツタウンスタジアム」に潜入。周囲にはジャイアンツ球場やトレーニング棟、選手寮なども整備されており、若手選手が暮らす部屋の様子も公開された。

潜入取材を担当したお笑いコンビ「ママタルト」の檜原洋平が、選手の門限について尋ねると、広報担当は「普段は夜10時半です」と明かした。

その様子をVTRで見守っていた上原氏は、自身の現役時代を振り返りながら「門限はありましたけど、1軍選手はナイターがあるので“ナイター終了から何時間以内”とかのルールだった。でも僕は破ってました（笑）」と告白。

さらに、「寮長がいるじゃないですか。野球道具とかゴルフ道具を寮長に渡して、“今日、すみません。○○時までいいですか？”ってお願いして、（門限を超えて）出てました」と“交渉術”を明かした。

これにMCのお笑いコンビ「麒麟」川島明が「めちゃくちゃ賄賂やん！」とすかさずツッコミ。スタジオは笑いに包まれた。