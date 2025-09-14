大相撲秋場所は14日、東京・両国国技館で初日を迎え、大関獲りに挑戦する関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）は平幕の伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）に押し出しで敗れて黒星スタートとなった。横綱の大の里（25＝二所ノ関部屋）は新小結・安青錦（21＝安冶川部屋）を力強く寄り倒し、休場明けの豊昇龍（26＝立浪部屋）は40歳の“鉄人”玉鷲（片男波部屋）を渡し込みで下した。

夏場所で12勝、名古屋場所で10勝と直近2場所で22勝を挙げて場所後の大関昇進を目指す若隆景だったが、新鋭・伯桜鵬に立ち合いから攻め込まれ、一方的に土俵を割った。館内が大きくどよめく中、若隆景は悔しさを押し殺して花道を引き揚げた。

大関の琴桜は押し出しで阿炎に完勝。名古屋場所で初優勝した平幕の琴勝峰は難敵・若元春の左おっつけで後退し、寄り切りで黒星を喫した。関脇・霧島は危なげなく王鵬を寄り切り、小結の高安は熱海富士に寄り切りで敗れた。

場所直前の12日に母・大道マルガリータさんが急死した平幕の御嶽海は気丈に土俵に上がったが、狼雅に寄り切りで敗れて黒星スタートとなった。

28歳で新入幕を果たした日大出身の日翔志（ひとし）は返り入幕の竜電に一方的に押し出され、幕内初白星はお預けとなった。

幕内の尊富士、十両・遠藤は初日から休場となった。