¡¡¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à£´¡Ý£³À¾Éð¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡½øÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£²Ï¢¾¡¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¿Ê½Ð¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï£Ã£Ó³ÎÄê¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡£¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÀï°ìÀï¡¢Àï¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢À¸³è¤¬¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¤È¡Êº¹¤¬¡Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÁ°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¶å²ó¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¤³¤ÎÆü¤â£³ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥àº¹£²¡¦£µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¡ÖºòÆü¤â¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡£¤±¤óÀ©¤Í¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤è¤½¤Î»î¹ç¤Ï¤è¤½¤Î»î¹ç¡£¤¦¤Á¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Ë·´»Ê¤ÎÃæµ¾Èô¡¢À¶µÜ¹¬¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç£²ÅÀ¤òÀèÀ©¡£Æó²ó¤ÏÀÐ°æ¤Î±¦±Û¤¨£¶¹æ¥½¥í¤Ç²ÃÅÀ¡££²ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿Ï»²ó¤Ï·´»Ê¤¬±¦±Û¤¨¤Ë£¸¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÊ¡Åç¤Ï£·²ó£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡£½øÈ×¤«¤é²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¡¢Ï»²ó¤ËÀ¾Àî¤Ë¥½¥í¡¢¼·²ó¤Ë¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Ìµ½ý¤Î£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£