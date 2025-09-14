URBAN RESEARCH別注ネイルに秋冬の彩り♡出雲に想いを込めた新作

季節の装いに合わせて手元を彩る人気シリーズから、待望の新作が登場しました。URBAN RESEARCH×ANDIZUMOの別注ネイルカラーは、出雲の自然や伝統に敬意を払いながら誕生した特別なプロダクト。今季は秋冬をイメージしたラメカラー2色がラインナップ。大地のぬくもりを感じるブラウンと、月光のきらめきを宿したゴールドが、指先に上品な輝きを添えてくれます。

秋冬を彩る「大地」と「月光」

大地

今回発売された新色は、ブラウンラメの「大地」と、ゴールドラメの「月光」の2色。「大地」（\3,520税込）はシアーなブラウンで重ね塗りにも最適。

落ち着きをまといながら指先をきれいに見せてくれる大人のカラーです。

月光

「月光」（\3,520税込）は大小さまざまなゴールドラメが詰まった華やかな一本。単色でも、重ねても、トップコートとしても楽しめる万能な仕上がりです。

ラメの奥行きと使いやすさが魅力

どちらのカラーも、一度塗りでさりげない輝きに、重ね塗りで深みのある発色へと変化。ラメが表面に出てこない仕様なので、上品さを保ちながら華やかさを演出できます。

さらに主成分は水で溶剤不使用のため、ツンとした香りがなく快適に使用できるのもポイント。

お湯につけるとシールのようにするっとオフできるので、ネイル初心者や気分で色を変えたい方にもぴったりです。

取り扱い店舗とチェックポイント

「大地」と「月光」はURBAN RESEARCH ONLINE STOREをはじめ、各店舗（一部店舗を除く）で展開中。

ラゾーナ川崎プラザ店や東京スカイツリータウン・ソラマチ店など、全国のURBAN RESEARCH Storeでも購入できます。

秋冬のファッションに映える新色は数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください♡

指先から感じる季節と出雲の物語

URBAN RESEARCH×ANDIZUMOの別注ネイルカラー新色は、出雲の自然にインスパイアされた特別な2色。

落ち着きを感じる「大地」と、華やかに輝く「月光」が、秋冬のコーディネートをより一層引き立ててくれます。

ファッションとともにネイルから季節を楽しむことで、日常に小さな特別感をプラスできそう♡ぜひ指先から、出雲の物語をまとってみてください。