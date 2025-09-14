『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の新グッズが話題！ 「うるぽちゃギャンかわっ」「財布の紐が緩くなる」など反響〈ディズニーストア〉
映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした新グッズが、9月16日（火）から、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで発売される。豊富なラインナップが公開されると、SNSでは「うるぽちゃギャンかわっ」「こんなにナイトメアーグッズ出してくるんですか!?」「財布の紐が緩くなる」など早くも話題を集めている。
【写真】オシャレ！ ハロウィン・タウンのホテルをイメージした「ルームウェア」など商品一覧
■ユニークでちょっぴり不気味
今回登場するのは、ユニークでちょっぴり不気味な世界観が楽しめるぬいぐるみやアパレル、雑貨やホームアイテムを展開する新コレクション。
“もしもハロウィン・タウンにジャックのホテルがあったら!?”とワクワクするデザインをあしらった「ルームウェア」や、アンティーク調の「スタンドミラー」、ゼロが目を引く「ディフューザー」など、グレーや黒を基調にしたカラーリングがラグジュアリーで重厚な雰囲気を演出する、ホテルライクなホーム雑貨がそろう。
また、ハロウィン・タウンのキャラクターたちが集合するにぎやかな「掛け時計」や、サリーの衣装をモチーフにしたワンピース、トータルコーディネートが楽しめる「ショルダーバッグ」や「トートバッグ」といった雑貨やアパレルも幅広く並ぶ。
そのほか、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」からは、ジャック、サリー、ゼロに加えて、ヴァンパイア・テディが新登場するなど、個性的なキャラクターの魅力を引き出したアイテムが多数用意される。
