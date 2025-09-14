◇インターリーグ ロイヤルズ6―8フィリーズ（2025年9月13日 フィラデルフィア）

ロイヤルズのベテラン、サルバドール・ペレス捕手（35）が金字塔を打ち立てた。

「5番・捕手」で出場し、初回2死一塁で左中間に26号2ラン。3回には2打席連発の27号ソロを放った。

2本目のアーチで、通算300本塁打と通算1000打点を同時に達成した。

主に捕手を務めながら300本塁打を放つのは大リーグ史上8人目。過去に記録したマイク・ピアザ、ヨギ・ベラ、ジョニー・ベンチ、イバン・ロドリゲスら6人が野球殿堂入りした。そんな伝説の名捕手の系譜にペレスも名を連ねた。

現役選手で300本塁打を達成したのは13人目、1000打点は10人目となっている。

球団公式サイトによると、記念のボールをキャッチしたのは敵地フィリーズのファン。何の見返りも求めずにペレスに返却したという。

ただ、ペレスは感謝の意を示して一緒に記念撮影し、ロイヤルズのユニホーム、打撃グラブ、ヘルメットなどにサインを入れてプレゼント。

そして「ロイヤルズのファンになることを考えてほしいね」とジョーク交じりに伝えたという。

ファンをリスペクトし、リスペクトされる姿。ロ軍のマット・クアトラロ監督は「リーグ全体、そして選手たちから彼がどれほど尊敬されているか。毎晩、その姿を見ています。本当に素晴らしい。物事への取り組み方、そして他人を尊重する姿勢。彼は、子供たちにこんな風になってほしいと願うような人物です」と話した。

試合は逆転負け。ペレスは「今夜の試合に勝てたら、もっと気分が良かっただろう」とコメント。

「このスポーツに関わる誰もが、個人的な目標を持っていると思う。でも、私がいつも言っているのは、勝つことが一番大切だということ。何をしてもね。結局のところ、勝つか負けるかが大事なんだ。自分のことじゃない」とフォア・ザ・チームの姿勢を強調していた。