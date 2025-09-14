俳優の眞栄田郷敦（25）が14日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。芸能界入り秘話を明かした。

俳優の満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに神奈川県愛川市をドライブした眞栄田。眞栄田の家族は父は世界的アクションスター・千葉真一、兄は新田真剣佑。12歳までロサンゼルスで暮らしていた。

満島から「郷敦ってデビューしてさ、まだそんな経ってないよね？」と聞くと、「6年ですね」と眞栄田。「6年経っちゃいましたね」としみじみ。

12歳までは米ロサンゼルスで暮らし、中学で日本に帰国。高校卒業後に芸能界入りをすることに。

満島は「それまで（デビューまで）は何してたの？」と質問。眞栄田は「高校生ですね、普通に。高校卒業して、撮影入って、公開が19歳に時なったとき」とした。

「もう（俳優を）やるって決めてたの？」との問いには「全くです」と眞栄田。「たまたまその時兄貴の映画『OVER DRIVE』っていうのを見に行って、それがROBOTだったんですよ、制作会社が。それでROBOTが映画を今やってるっていうので“1回顔合わせどうですか”みたいな話になって。そこからスタートですね」と芸能界入りのいきさつを明かした。