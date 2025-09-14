AKB48・田口愛佳、兄は“お笑い芸人”明かす「まじで顔似てないんですけど」
AKB48の田口愛佳（21）が14日、自身のインスタグラムで兄の職業を明かした。
【動画】AKB48田口愛佳の兄が登場！たぐちたかすみが妹について語る
田口は、兄であるピン芸人のたぐちたかすみ（27）が出演しているYouTube動画のスクリーンショットを投稿。「実はお兄ちゃん芸人してます」と明かした。
所属事務所「ライジング・アップ」公式チャンネルの番組では、たぐちが「顔が異常に似てないだけ」とコメントしており、田口も「まじで顔似てないんですけど、、、笑」と同意していた。
田口は、第16期生として13歳でAKB48に加入。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放つ。今月25日には1st写真集『好きと言えたら』が発売される。
たぐちたかすみは事務所「ライジング・アップ」に所属する芸人。「『ギャグち』を合言葉にひたすら元気とギャグをお届けするピン芸人」と紹介されている。
