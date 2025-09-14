

笑顔でカメラに手を振るTWICE・JIHYO（ジヒョ）

TWICEのリーダーのJIHYO（ジヒョ）が14日、都内で開催された自身がブランドミューズを務める韓国コスメブランド「Milk Touch Iconic Wonderland」新商品発表会に登場し、日本のファンを魅了した。イベントではメイクのこだわりや日本での意外な素顔を明かした。

イベントは、9月15日に全国発売される新マスカラ「アイコニックロングマスカラ」「アイコニックフィルムマスカラ」の発表を記念して開催された。「Milk Touchの皆さんとご一緒できて本当に嬉しいです。新製品の発表、とても楽しみにしています」と、満面の笑みで挨拶したジヒョ。

注目のアイメイクについて聞かれると、普段は「自然な感じに見せたいので、マスカラは軽く塗る程度。あまり濃くはしないんです」と秘訣を告白。新商品については「軽く塗っても、まつげ一本一本をきれいに見せてくれると思います」と、その仕上がりに太鼓判を押した。

一方、ステージメイクでは「照明が当たるので、どうしても目元が強調されにくい」と、プロならではの苦労を語った。そのため、「目元を丁寧に、きっちりと塗って目を輝かせることを意識しています」と、普段とは違うこだわりを明かした。

さらに、日本で必ず立ち寄る場所や買うものについて尋ねられると、「美味しいお店には絶対行きます！」と即答。続けて「コンビニで必ず買うものもあります。ドラッグストアでコスメを買うことも」と、日本の文化を楽しむ親しみやすい一面をのぞかせた。

最後にジヒョは、「週末に集まってくださり、本当にありがとうございます。新しいマスカラは、私自身もとても愛している製品なので、ぜひ応援してください」とメッセージを送り、イベントを締めくくった。