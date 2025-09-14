スコッチウイスキーが際立つカクテル「ペニシリン」と「ベネディクト」の特徴とは【THE カクテルバイブル500】

ウイスキー【ペニシリン（Penicillin）】

2種類のスコッチウイスキーを使用

2005年にニューヨークのバーテンダーが考案。同名の抗生物質「ペニシリン」にちなむ。2種類のスコッチウイスキーとレモンやショウガの風味が組み合わさり、爽快で飲みやすい一杯に。定番人気になりつつある。

レシピ

スコッチウイスキー（ブレンデッド）：45ml

スコッチウイスキー（アイラモルト）：10ml

レモンジュース：15ml

ハチミツ：2~3tsp.

ジンジャーシロップ：1tsp.

スコッチウイスキー（アイラモルト）以外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れたグラスに、アイラモルトを上から静かに入れてフロートさせる。レモンピールをグラスに入れて完成。

ひとことメモ

ハチミツに漬けたショウガがあると、より便利。

ウイスキー【ベネディクト（Benedict）】

ハーブを使ったベネディクティンをたっぷりと

スコッチウイスキーに、多くの香草や薬草を漬け込んでつくるベネディクティンをたっぷり加えて仕上げるカクテル。ジンジャーエールの甘みと炭酸で爽快な口当たりになり、香り高く飲みやすい味わいになっている。

レシピ

スコッチウイスキー：30ml

ベネディクティン：30ml

ジンジャーエール：30ml

氷を入れたグラスにジンジャーエール以外の材料を入れ、混ぜる。冷やしたジンジャーエールを注ぎ、軽く混ぜて完成。

ひとことメモ

ジンジャーエールは辛口がおすすめ。少なめ（30ml）にするのがポイント。

ウイスキー（Whisky）とは

ウイスキーは、大麦や小麦、ライ麦などの穀類を主原料とする蒸留酒（スピリッツ）で、褐色の色合いが特徴。つくられる土地の風土によって原料の種類や蒸留方法が異なるため風味も多彩。スコッチ、アイリッシュ、アメリカン（バーボン）、カナディアン、ジャパニーズが世界5大ウイスキーと呼ばれている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡