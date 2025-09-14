「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）

女子決勝の第２戦が行われ、２５年日本選手権覇者のフォルティウスは２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブを６−５で下し、１次リーグの結果も含めた直接対決の成績で３勝２敗で、五輪最終予選（１２月、ケロウナ）の日本代表に決定した。最終予選では上位２チームに与えられる出場権獲得を目指す。

意地と執念で五輪への夢を繫いだ。５−５で最終エンドに。有利な後攻で、最後は重圧のかかるドローをスキップの吉村紗也香が決め切り、１点を取りきった。

数センチ差の決着。勝利が決まると、吉村はブラシを手に雄たけびとともにガッツポーズ。瞳には涙が滲んだ。これが５度目の五輪挑戦で、４度目の代表決定戦だった吉村。ついに鬼門を突破し、最終ステージ進出。「いや〜、うれしいです。はい。この試合は本当に緊張があって、途中お腹が痛くなったり。それでも自分の中でも自信になりましたし、こういった高い緊張の中でのプレーは自分のとってもチームにとってもいい経験になった。それぞれの強い思いが１つ１つのショットに出ていた」と、喜びを噛みしめ、ラストショットについては「優勝のイメージをしていた。アウトターンのドローを決めて勝つと。本当にイメージ通りだった」と明かし、「最後も強い思いで投げた。オリンピックに出たい、そういう強い気持ちが。４年前ここで負けて、またスタートを切る時に強い覚悟をもって、４年間歩んできた。出場権を獲得し、目標である五輪で金メダル、に向かって頑張っていきたい」と噛みしめた。

４年前の代表決定戦ではロコ・ソラーレに２連勝から３連敗で逆転負けだった。今大会は崖っぷちの状況では５戦５勝。夢舞台にかける思いが、宿敵とホープを上回った。

「学生の頃から五輪を目指し続けて何年が経ってるんでしょうか（笑）」と笑いながら「チャンスをつかむことができた。１２月の最終予選はベストパフォーマンスを出し切りたい。しっかりとつかみ取りたい」と力を込めた。日本女子８大会連続出場、３大会連続のメダル獲得へ、日本カーリング界の未来を繫ぐ戦いに挑む。