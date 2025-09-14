「日本ハム４−３西武」（１４日、エスコンフィールド）

日本ハム・今川が六回の守備から五十幡と交代した。

五回の第３打席で三ゴロ併殺に倒れた際、右足を気にしながらベンチへ。歩み寄ったトレーナーと話しながら、ベンチ裏に下がった。

試合後、新庄監督は「今川くんもねえ…」とため息まじりに悔しそうな表情を浮かべ、「でも、この世界は怪我をしないのも実力のうち。そりゃ起こったことは仕方ない。（登録を）抹消します」と明言した。

続けて、「ちょっとスクワットしすぎじゃないですか？パワーつけすぎ。あるんですよ。僕は下半身を鍛えなかった理由はそこ。鍛えすぎるとスピード、脚の回転がなくなるのが嫌だったんで」と語った。

今川は約４カ月ぶりに１軍に昇格した９日のソフトバンク戦で、今季１号の勝ち越しソロを含む３安打。１１日のオリックス戦でも３安打し、１３日の西武戦も２号ソロを含む２安打を放っていた。

逆転Ｖへラッキーボーイになりかけていた直後に暗転。「そんなに脚の速くない選手で肉離れないんだけど…。今の時代はちょっとした影で肉離れ何度とかになっちゃう。昔なら肉離れに入らない。できるよという感じだったけど、今は慎重になる時代だから。折角つかみかけたチャンスを。一瞬のチャンスを逃しただけのことですね」と残念がった。