¡¡¥·¥ó¥Ï¥ó¥É¥ó¥Ø¡¦¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê14Æü¡¦´Ú¹ñ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¦¥¹GC¡á7471¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿Èæ²Å°ìµ®¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¤Î270¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â2840Ëü4Àé±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡Ê¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¡Ë¤é2¿Í¤¬1ÂÇº¹¤Î2°Ì¡£ÆüËÜÀª¤Ï¾¡ËóÎÍ¤¬ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ã«¸¶½¨¿Í¤ÈµÈÅÄÂÙ´ð¤¬¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Ç8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì72Áª¼ê¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹25.9ÅÙ¡¢À¾ËÌÀ¾¤ÎÉ÷2.0¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë