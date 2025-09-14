大黒摩季、急逝した弟の葬儀を終え思い「ただひたすらに生き抜くだけ」 前向きな言葉とともに活動再開を宣言
シンガー・ソングライターの大黒摩季（55）が14日、自身のインスタグラムを更新。6日に死去した弟・礼騎さんの葬儀を終えたことを報告した。
【写真】実弟の・礼騎さんの遺影を前に思いをつづった大黒摩季
大黒は礼騎さんの遺影や葬儀の様子を写した写真などを公開しながら、参列者らに感謝の言葉を述べた。また「この底知れぬ虚無も今、身体中に充満している痛烈な哀しみ淋しさ 感じたこともないような深い絶望、彼の思い出もすべて音に歌に昇華されるのが皮肉だけれどミュージシャンという生き物なのだと思います」と胸中をつづり、「礼騎が守り愛してくれた大黒摩季としてただひたすらに生き抜くだけ」と前を向いた。
続けて「これにて大黒摩季活動再開させていただきます」と宣言し、「まずは再び舞台に立ってマイクの前に立ってもはや強がらずありのままでファンの皆様 メンバー＆大黒組に大黒家のくたびれたお姉ちゃんから大黒摩季にしてもらおうと思います」と言葉に力を込めた。
大黒は今月7日、インスタグラムで「9/6のam2:31 愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と、弟・礼騎さんが死去したことを報告していた。
