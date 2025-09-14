誤審ノーゴール事案がクラブ月間ベストゴールに!! プレミアリーグで異例選出「18歳から残酷に奪われたものだが…」
フルハムは今月、8月のファン投票クラブ月間ベストゴールにノーゴール判定を受けたシュートが選出されたことを発表した。
受賞したのはMFジョシュ・キングが第3節のチェルシー戦でゴールネットを揺らしたシュート。前半21分にカウンターからペナルティエリア内に侵入すると、深い切り返しから右足を振り抜いて先制点を決めたと思われた。
ところがVARが介入した結果、映像を見た主審は起点となったFWロドリゴ・ムニスがターンした際にDFトレボ・チャロバーの足を踏んだことをファウルと判断し、ゴールを取り消した。フルハムは最終的に0-2で敗戦。この判定は大きな話題となった中、プレミアリーグ審判統括のハワード・ウェブ氏は後に「物議を醸すものではなく間違いだった」として誤審だったことを認めた。
するとフルハムは今月、ファンから83.1%もの得票率を集めてクラブの月間ベストゴールに選出されたことを発表。クラブは「18歳から残酷に奪われたものだが、技術には疑いようがない」と振り返り、「83.1%もの投票を集めた事実はどれだけ特別な瞬間だった、もしくはそうであっただろうことを物語っている」と伝えている。
