次回のサンデーPUSHスポーツは2025年9月21日（日）放送！バッテリィズのエースが球速135km/hを目指す！通算219勝のレジェンド・山本昌が熱血指導

ＭＣ ：川島明（麒麟）

ゲスト：上原浩治、バッテリィズ、信子（ぱーてぃーちゃん）

VTR出演：山本昌

■バンテリンドームで中間目標の130km/hに挑む

前回五十嵐亮太さんの指導で球速がアップしたバッテリィズ・エース。

8月、バッテリィズはバンテリンドームでのセレモニアルピッチに登場

中間目標である球速130km/hにエースが挑戦！

本番前にはバッテリィズの大ファンという

中日ドラゴンズ郄橋宏斗投手からもアドバイスをもらいマウンドへ！

しかし結果は目標に1km/h及ばない結果に。

■目標達成のため現役生活32年のレジェンドが登場！

惜しくも目標に届かなかったエースの為に今回指導に来てくれたのは

通算219勝、史上最年長でノーヒットノーランを達成した山本昌さん！

42歳で自己最高球速を更新したレジェンド山本昌さんは

球速アップにつながったというトレーニングをエースに伝授！

さらに投球フォームも改善するとキレのあるボールを連発し期待が高まる中計測へ。

果たして球速はアップするのか？！