Aqua Timez、Omoinotake、佐野元春ら豪華アーティストが出雲ドームに集結！『IZUMO OROCHI FES 2025』チケット一般販売開始

「音楽の力で島根を盛り上げる」をコンセプトに昨年からスタートした『IZUMO OROCHI FES』。今年は14組の豪華アーティストが集結し11月22～23日に開催される。

■今年は出雲ドームを会場にスケールアップ！

山陰最大級のフェスとして昨年立ち上げられた『IZUMO OROCHI FES』。昨年は2日間で約1万人を動員し大成功となったこのフェスが、今年は会場を出雲ドームに移し、さらにスケールアップして開催される。

音楽と共に楽しめるのが絶品のご当地グルメ。屋外では20台のキッチンカーが並ぶ「オロチグルメパーク」が登場し、音楽と食で五感を満たすフェス体験が楽しめるのだ。

■合計14組の豪華アーティストが島根を音楽で盛り上げる！

【DAY1：11月22日（土）出演】

Aqua Timez/コブクロ/C&K/NakamuraEmi/ハンバート ハンバート/MONKEY MAJIK/Little Glee Monster

【DAY2：11月23日（日） 出演】

Omoinotake（山陰出身）/Saucy Dog（山陰出身）/佐野元春&THE COYOTE BAND/7ORDER/竹原ピストル/松下奈緒/MONGOL800

チケットは9月14日より、ローソンチケット・チケットぴあ・楽天チケットにて一般販売が開始されているので要チェックだ。

■ライブ情報

『IZUMO OROCHI FES 2025』

11/22（土）島根・出雲ドーム

11/23（日）島根・出雲ドーム

■関連リンク

『IZUMO OROCHI FES 2025』公式サイト

https://izumoorochifes.jp/