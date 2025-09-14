今週の【重要イベント】FOMC、米小売売上高、日銀金融政策決定会合 (9月15日～21日) 今週の【重要イベント】FOMC、米小売売上高、日銀金融政策決定会合 (9月15日～21日)



――――――――――――――――――― 9月15日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (敬老の日)

◆国際経済ｅｔｃ

・マレーシア市場休場

・中国8月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国8月鉱工業生産 (11:00)

★中国8月小売売上高 (11:00)

・中国1-8月固定資産投資 (11:00)

・中国1-8月不動産開発投資 (11:00)

・ユーロ圏7月貿易収支 (18:00)

・米国9月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・国連原子力機関 (IAEA) 年次総会 (ウィーン、～19日)



――――――――――――――――――― 9月16日 (火) ――

◆国内経済

・7月第3次産業活動指数 (13:30)

★米国自動車関税引き下げが正式発効の見通し

◆国際経済ｅｔｃ

・マレーシア市場休場

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・英国8月失業率 (15:00)

・ドイツ9月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏7月鉱工業生産指数 (18:00)

・ユーロ圏9月ZEW景況感指数 (18:00)

★米国8月小売売上高 (21:30)

・米国8月輸入物価指数 (21:30)

・米国8月輸出物価指数 (21:30)

・米国8月鉱工業生産指数 (22:15)

・米国8月設備稼働率 (22:15)

・米国7月企業在庫 (23:00)

・米国9月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・米国20年国債入札



――――――――――――――――――― 9月17日 (水) ――

◆国内経済

・8月貿易収支 (8:50)

・8月訪日外客数 (16:15)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・英国8月消費者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏8月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国8月住宅着工件数 (21:30)

・米国8月住宅建築許可件数 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (18日3:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (18日3:30)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・カナダ中銀が政策金利を発表

・ブラジル中銀が政策金利を発表

・トランプ米大統領が英国国賓訪問 (～19日)



――――――――――――――――――― 9月18日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

★7月機械受注 (8:50)

・8月首都圏マンション市場動向 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏7月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏7月建設業生産高 (18:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (20:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国9月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★米国8月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)

・米国7月対米証券投資 (19日5:00)

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]フェデックス 、レナーA

◆新規上場、市場変更 など

〇エンビプロ・ホールディングス <5698> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 9月19日 (金) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★8月全国消費者物価指数 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ8月生産者物価指数 (15:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇創建エース <1757> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＬｅＴｅｃｈ <3497> [東証Ｇ]：上場廃止

〇サーキュレーション <7379> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 9月20日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・北朝鮮、日本の国会に相当する「最高人民会議」を開催



――――――――――――――――――― 9月21日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

