この記事をまとめると ■SUPER GT 2025の第6戦が9月20日（土）・21日（日）に開催される ■J SPORTSでは9月20日に行われる第6戦の予選を無料放送／配信する ■第6戦SUGOは予選での順位がこの先のシーズンの行方を大きく左右する重要な一戦だ

第6戦SUGOのポールポジション争いは必見

世界最速の箱車のレースといわれ、日本国内のモータースポーツでもっとも高い人気を誇るSUPER GT。2025年シーズンは、12年ぶりにセパンラウンドが復活し、またシリーズ戦では初となるスプリントレースを行うなど、話題の多いシーズンとなっている。

そんなSUPER GT 2025の第6戦が、9月20日（土）・21日（日）に宮城県・スポーツランドSUGOにて開催される。J SPORTSでは急遽、9月20日に行われる第6戦の予選を無料放送／配信することを決定した。

シリーズで唯一の東北ラウンドであり、年間8戦で争われているSUPER GTにとってはまさにシーズン終盤戦に突入するともいえる第6戦。SUGOは中速コーナーが多く、コース幅も狭いため、40台以上のマシンが同時に走るSUPER GTではアクシデントが起こりやすいと言われている。

また、サクセスウェイトが重くなるラウンドでもあり、例え年間ランキングで上位にいるチームであっても混戦に巻き込まれやすく、けっして安心することはできない。ランキング中団につけるチームにとっても、ここでポイントを獲得すれば優勝争いに生き残れる可能性も高く、ポイントを巡る激戦が各所で繰り広げられるのも、第6戦SUGOの特徴だ。

無料放送・配信の概要は以下の通り。

無料放送/配信概要 ■SUPER GT 2025第6戦スポーツランドSUGO 予選

9月20日（土）午後1:55〜≪LIVE≫ ■【テレビ放送】

J SPORTS 3（BS244チャンネル）

※無料放送はBS放送でJ SPORTSのご視聴が可能な環境の方が対象となります ■【配信】

・J SPORTS オンデマンド

・amazon Prime Video

・ABEMA

・ニコニコ生放送

・YouTube

J SPORTS公式チャンネル

SUPER GT公式チャンネル ※放送配信時間は変更となる可能性がございます。詳しくはJ SPORTSのモータースポーツ番組公式サイトをご確認ください

予選での順位がそのままこの先のシーズンの行方を大きく左右する第6戦SUGO。それだけに各チームが必勝で臨むことは間違いない。果たして、決勝のポールポジションを手に入れるのはどのチームなのか、白熱必至の予選は見逃せない。