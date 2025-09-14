シーズン終盤にさしかかった重要な一戦だから予選も見逃せない！ SUPER GT 2025 第6戦SUGO予選のライブ放送＆無料配信決定
この記事をまとめると
■SUPER GT 2025の第6戦が9月20日（土）・21日（日）に開催される
■J SPORTSでは9月20日に行われる第6戦の予選を無料放送／配信する
■第6戦SUGOは予選での順位がこの先のシーズンの行方を大きく左右する重要な一戦だ
第6戦SUGOのポールポジション争いは必見
世界最速の箱車のレースといわれ、日本国内のモータースポーツでもっとも高い人気を誇るSUPER GT。2025年シーズンは、12年ぶりにセパンラウンドが復活し、またシリーズ戦では初となるスプリントレースを行うなど、話題の多いシーズンとなっている。
そんなSUPER GT 2025の第6戦が、9月20日（土）・21日（日）に宮城県・スポーツランドSUGOにて開催される。J SPORTSでは急遽、9月20日に行われる第6戦の予選を無料放送／配信することを決定した。
シリーズで唯一の東北ラウンドであり、年間8戦で争われているSUPER GTにとってはまさにシーズン終盤戦に突入するともいえる第6戦。SUGOは中速コーナーが多く、コース幅も狭いため、40台以上のマシンが同時に走るSUPER GTではアクシデントが起こりやすいと言われている。
また、サクセスウェイトが重くなるラウンドでもあり、例え年間ランキングで上位にいるチームであっても混戦に巻き込まれやすく、けっして安心することはできない。ランキング中団につけるチームにとっても、ここでポイントを獲得すれば優勝争いに生き残れる可能性も高く、ポイントを巡る激戦が各所で繰り広げられるのも、第6戦SUGOの特徴だ。
無料放送・配信の概要は以下の通り。
無料放送/配信概要
■SUPER GT 2025第6戦スポーツランドSUGO 予選
9月20日（土）午後1:55〜≪LIVE≫
■【テレビ放送】
J SPORTS 3（BS244チャンネル）
※無料放送はBS放送でJ SPORTSのご視聴が可能な環境の方が対象となります
■【配信】
・J SPORTS オンデマンド
・amazon Prime Video
・ABEMA
・ニコニコ生放送
・YouTube
J SPORTS公式チャンネル
SUPER GT公式チャンネル
※放送配信時間は変更となる可能性がございます。詳しくはJ SPORTSのモータースポーツ番組公式サイトをご確認ください
予選での順位がそのままこの先のシーズンの行方を大きく左右する第6戦SUGO。それだけに各チームが必勝で臨むことは間違いない。果たして、決勝のポールポジションを手に入れるのはどのチームなのか、白熱必至の予選は見逃せない。