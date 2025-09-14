◇MLB ドジャース 13-7 ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)

ドジャース・大谷翔平選手が49号ホームランを記録。ナ・リーグ本塁打王争いで2位に付けています。

大谷選手は3点ビハインドの3回、先頭打者として打席に入るとセンターへ特大のソロホームラン。打球速度114.8マイル(約184.7キロ)を記録したこの一発は、454フィート(約138.3メートル)の飛距離を計測し、これは大谷選手のみならずチームの今季最長飛距離のHRとなりました。

一方、ナ・リーグの本塁打数トップに立つフィリーズのカイル・シュワバー選手はこの日、ロイヤルズ戦に先発出場。1点を追う5回に同点となる51号ソロホームランを放ち、2安打2打点2四球の活躍でチームを逆転勝利に導きました。

メジャー史上6人目となる2年連続50号へあと1本と迫った大谷選手ですが、シュワバー選手も同日にホームランを放ったことで、その差は2本と変わらず。シーズンも大詰めを迎え、ホームラン王争いの行方に注目が集まります。

▽過去の2年連続50本塁打達成打者ベーブ・ルース（1920〜21年、27〜28年：ヤンキース）ケン・グリフィー・ジュニア（97〜98年：マリナーズ）マーク・マグワイア（96〜99年：アスレチックス、カージナルス）サミー・ソーサ（98〜2001年：カブス）アレックス・ロドリゲス（2001〜02年：レンジャーズ）