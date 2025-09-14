◇カーリング・日本代表決定戦最終日 女子決定戦最終戦 フォルティウス 6―5 SC軽井沢クラブ（2025年9月14日 北海道・稚内市みどりスポーツパーク）

26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子最終戦が14日に行われ、1次リーグ（L）2位のフォルティウスは6―5で同1位のSC軽井沢クラブに勝利し、代表の座をつかんだ。一騎打ちだった前回大会でロコ・ソラーレに逆転負けし、代表を逃してから4年。今度は開幕2連敗の崖っ縁に追い込まれながら、そこから勝ち取るリベンジを果たした。12月にカナダで行われる最終予選で五輪出場を狙う。

4年前の忘れものを取りにきた。フォルティウスがやっとつかんだ代表の座。夢の五輪へ、その一つ目の扉をこじあけた。

5―5で迎えた第10エンド。ギリギリのショットが求められるラストショットで吉村紗也香がこん身の一投。仲間たちが「お願い！お願い…」と祈る中で、わずか数センチの差で勝利をつかみ取った。

結果が出た瞬間、雄叫びを上げて両腕を突き上げた吉村。仲間と抱き合うと涙がこぼれた。試合後のインタビューで「うれしいです！はいっ！うれしいです」と素直な思いを笑顔で口にした吉村。天国と地獄の最終決戦。「この試合、緊張が自分の中では高いなと思っていて。途中おなかが痛くなったり…緊張で」との言葉が大一番の厳しさを表していた。

近江谷は「執念で勝ち取りました」と笑顔。吉村は最後の一投は「強い気持ちで、最後はスイーパーが（狙いの一にストーンを）持っていってくれる」と仲間を信じ、つかんだ日本代表の座だった。

▼五輪への道 カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選は12月5日からカナダのケロウナで開催される。4人制は男女ともに8チームが参加し残り2枠の五輪切符を争う。総当たりの1次リーグを経て、上位2チームによる決定戦で1枠目が決定。敗者は3位チームと最後の1枠を懸けて対戦する。日本は出場枠を確保すれば、そのチームが五輪代表に決定する。