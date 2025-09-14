「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）

女子決勝の第３戦が行われ、２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブは、２５年日本選手権優勝のフォルティウスに敗れ、１次リーグの結果を含めた直接対決の対戦成績を２勝３敗とされ、代表切符獲得を逃し、悲願の五輪出場の道が断たれた。

第１エンドはブランクで、第２エンドはなんとか相手を１点にとどめた。

すると第３エンド、複数得点は難しいかと思われたが、スキップ上野美が投じた最終投は外側の相手の石２つを経由する形でハウス中央へ。中央にあった相手のナンバー２をはじき、見事に２点を獲得。ミラクルショットにサードの上野結が会心のガッツポーズを繰り出し、「ふぉう！」と叫んだ。

ただ、第５エンド、相手にプレッシャーをかけきれない展開となると、３点のビッグエンドを作られ、前半を２−４で折り返した。

第９エンドに２点を奪って、５−５で最終エンドに。不利な先攻でフォルティウスに点を奪われ、終戦となった。

試合後、上野美は「自分たちを誇りに思う。普段とは違うプレッシャー、空気感の中で勝利を掴みにいく姿勢を貫くことができたのはカーリング人生に繋がる」と前を向き、「もっともっと大成長して日々精進したい」と未来を見据えた。

最後はメンバー全員で抱き合い、涙止まらず。長く日本のカーリング界をけん引してきたロコ・ソラーレ、フォルティウスを相手に、平均年齢２２・７５歳の若さと勢いで対抗してきたが、新たな時代を築くことはできなかった。それでもスキップの上野美優が２４歳、サードの上野結生が２２歳、リードの金井亜翠香が２４歳、セカンドの三浦由唯菜が２１歳。堂々たる戦いぶりで、３０年五輪への可能性を示した。