リベンジ成功だ。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦最終日（１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、１次リーグの成績を持ち越した３戦先勝方式で争う決勝第３戦は、フォルティウスがＳＣ軽井沢クラブに勝利。通算成績は３勝２敗となり、世界最終予選（１２月、カナダ）の切符を獲得した。

土壇場からはい上がった。１１日の初日は１次リーグでまさかの連敗スタート。それでも、スキップ・吉村紗也香は「悔しいという思いも素直に出したことで、自分の中でスッキリして、気持ち的にいい切り替えができた」と感情をチームメートに吐露。心技体を整え、１２日の１次リーグは２連勝。１３日のタイブレークは２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）に勝利し、決勝にコマを進めた。

決勝の第１戦はＳＣ軽井沢クラブに３―１１で大敗。しかし、同日午前に行われた第２戦は７―６と接戦を制した。試合後には「もう１回みんなと話し合って、優勝するときのイメージをみんなで共有しながら、高い集中力を持って次に臨みたい・強い気持ちで、全力でぶつかるだけ。自信はあります」と決意を述べていた。

ＬＳとの一騎打ちだった２２年北京五輪最終予選日本代表決定戦は、２連勝しながらも３連敗を喫した。その後、北海道銀行とのスポンサー契約が終了し、クラブチームとしてゼロから歩みを進めるなど、どんな状況でも逃げずに戦ってきた。５度目の挑戦で初の五輪出場を目指す吉村が、また１つ関門を突破した。