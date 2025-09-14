¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡Ûº´Æ£Íã¡õÅÚ²°Æî¤¬É×ÉØ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡»ºµÙÃæ¤ÎÅÚ²°Æî¡Ö¶á¡¹¡¢Éüµ¢¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß
¡¡É×ÉØ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Îº´Æ£Íã¡Ê£³£·¡áºë¶Ì¡Ë¤ÈÅÚ²°Æî¡Ê£²£¸¡á²¬»³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¶âÇÕÁèÃ¥Àï¡¡½àÍ¥¿Ê½Ð¥Ð¥È¥ë¡×£µÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡£Åö½é¤ÏÅÚ²°Æî¡õÍö¤Î»ÐËå¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÚ²°Íö¤Ë¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¤ÎÄÉ²Ã¤¢¤Ã¤»¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¿¤á½Ð±é¤Ï¸«¹ç¤ï¤»¡£É×¤Îº´Æ£¤¬¶ÛµÞ»²Àï¤·¤ÆÉ×ÉØ¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ëº§¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¤Î¤í¤±¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¶È¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡££±£´Æü¸½ºß¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï£±£±°Ì¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ù¥¹¥È£¶¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸å¤Ë¤ÏÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èº£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÊ¤ÎÅÚ²°Æî¤Ï¸½ºß»ºµÙÃæ¡£¡Ö£´·î¤Ë£²¿ÍÌÜ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤Ò¤È²ó¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¶á¡¹¡¢Éüµ¢¤·¤¿¤¤¡×¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£