元モー娘。リーダー、39歳のバースデーにラブラブ夫婦ショット 祝福の声続々
モーニング娘。元メンバーでタレントの高橋愛が14日にインスタグラムを更新。39歳の誕生日を迎えたことを報告し、人気芸人の夫との2ショットを公開した。
【写真】高橋愛、夫とのラブラブ2ショット
高橋が「レベルがまた1つ上がりました」と投稿したのは、芸人で夫のあべこうじとの2ショット。写真には高橋とあべが仲良く寄り添う様子に加えて、あべからの誕生日プレゼントを笑顔でアピールする高橋のソロショットも収められている。投稿の中で高橋は「39だってさーはや！やば！すご！」とつづり「こんな感じで30代ラストも楽しく過ごしまーす！」とコメントしている。
また高橋は誕生日の直前にもインスタグラムを更新していて、スタッフとの記念ショットを公開。写真には“HAPPY BIRTHDAY”、“39”の文字がかたどられたバルーンをバックに、笑顔でバースデーケーキを抱える様子が収められている。
これらの投稿にファンからは祝福のメッセージが多数寄せられている。
■高橋愛（たかはし あい）
1986年9月14日生まれ。福井県出身。2001年に行われた「モーニング娘。LOVEオーディション21」に合格し、同年10月リリースのシングル『Mr.Moonlight 〜愛のビッグバンド〜』でデビュー。2007年6月、グループの6代目リーダーに就任。2011年9月30日にグループを卒業。以降はソロの歌手、タレントとして活躍している。プライベートでは2014年にお笑いタレントのあべこうじと結婚。
引用：「高橋愛」インスタグラム（＠i_am_takahashi）
【写真】高橋愛、夫とのラブラブ2ショット
高橋が「レベルがまた1つ上がりました」と投稿したのは、芸人で夫のあべこうじとの2ショット。写真には高橋とあべが仲良く寄り添う様子に加えて、あべからの誕生日プレゼントを笑顔でアピールする高橋のソロショットも収められている。投稿の中で高橋は「39だってさーはや！やば！すご！」とつづり「こんな感じで30代ラストも楽しく過ごしまーす！」とコメントしている。
これらの投稿にファンからは祝福のメッセージが多数寄せられている。
■高橋愛（たかはし あい）
1986年9月14日生まれ。福井県出身。2001年に行われた「モーニング娘。LOVEオーディション21」に合格し、同年10月リリースのシングル『Mr.Moonlight 〜愛のビッグバンド〜』でデビュー。2007年6月、グループの6代目リーダーに就任。2011年9月30日にグループを卒業。以降はソロの歌手、タレントとして活躍している。プライベートでは2014年にお笑いタレントのあべこうじと結婚。
引用：「高橋愛」インスタグラム（＠i_am_takahashi）