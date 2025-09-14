箱根駅伝優勝８回の青学大・原晋監督（５８）いわく「青学大史上最も練習した男」吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が１５日、男子マラソンに出走する。吉田は「僕自身、たたき上げと思っています。努力してここまで来た、ということを見てほしい」と初めての世界大会に強い覚悟を示した。

２０年の箱根駅伝。青学大４区の吉田（当時４年）は新春の日本列島を感動させた。２、３年時はチーム１１番手で補欠。４年目に最初で最後となる箱根路に臨み、区間新記録（当時）で激走した。優勝に貢献し、大手町では歓喜の涙を流した。

１か月後の別府大分毎日マラソンで日本学生歴代２位（当時）の２時間８分３０秒で走破。卒業後は大手食品メーカーのブルボンに一般就職する予定だったが、箱根と別大の結果を受けて翻意。マラソンランナーとして生きることを決断した。「もう、その話はいいじゃないですか」と言葉少なに話すが、当時、ブルボンに誠心誠意の姿勢で内定辞退を申し入れ、快諾を得た。そのブルボンは現在、青学大のスポンサーでもある。

吉田は現在も母校を拠点として原監督の指導を受けている。原監督は「現役学生に『ここまでやらないと日本代表になれない』と身をもって教えてくれている」としみじみ話す。

「序盤は落ち着いて入賞を狙える位置で走りたい。終盤、メダルが狙える展開になれば、その時に狙っていきます」と吉田は戦略の一端を明かす。あの箱根路から５年。東京を熱くさせる。（竹内 達朗）

◆吉田 祐也（よしだ・ゆうや）１９９７年４月２３日、埼玉・東松山市生まれ。２８歳。２０１６年、東農大三高から青学大入学。学生３大駅伝は３年全日本５区区間賞、４年全日本５区３位、箱根４区区間賞。２０年、ＧＭＯインターネットグループ入社。同年１２月、福岡国際マラソン初優勝。昨年１２月、同マラソンを日本歴代３位の２時間５分１６秒で制し、世界大会初の日本代表に。１６４センチ、４７キロ。