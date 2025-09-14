◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦 最終日（１４日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪最終予選への切符をかけた戦いは、フォルティウスがＳＣ軽井沢クラブに６―５で勝利。通算３勝２敗とし、日本代表に内定した。予選リーグでは２連敗スタートと初日から崖っぷちに立ったフォルティウスはその後２連勝し、プレーオフでロコ・ソラーレに勝利。決定戦でもＳＣ軽井沢クに先勝されたが、再び２連勝で悲願の切符を勝ち取った。

１―０の第３Ｅ、相手のスキップ・上野美優がフォルティウスの石を使ったスーパーショットを決め、１―２のビハインド。それでも第５Ｅ、スキップ・吉村紗也香がＮＯ３を作るドローショットを決めきって、４―２と逆転した。折り返した第６Ｅは、先攻のフォルティウスが相手に１点を取らせて４―３。次Ｅはブランクエンドとし、第８Ｅは１点を加えて５―３で残り２Ｅを迎えた。第９ＥはＳＣ軽井沢クのスキップ・上野美が最後にドローショットを決めて２点。５―５で迎えた最終Ｅは、相手にスチールを許さず勝ちきった。

前回北京五輪をかけた代表決定戦は、ロコ・ソラーレに連勝し王手をかけながらまさかの３連敗を喫したフォルティウス。４年を経て雪辱し、五輪最終予選に臨む。