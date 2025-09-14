40・50代「服どこで買う問題」→【大人のハニーズ】で解決！ 大人のきれい見え♡「新作トップス」

ラフすぎず程よいきちんと感も欲しい大人コーデ。ぴったりなアイテムを探すなら【ハニーズ】の大人ライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】がおすすめです。今回はパッと一枚で着映えて、きれいめに着こなせそうな新作トップスをご紹介。通勤やお出かけ、オケージョンまで幅広く活躍する予感なので、さっそくチェックしてみて。

一枚で華やかさときれい見えを狙える

【GLACIER lusso】「アクセ付フリルブラウス」\3,980（税込）

きちんと感のあるトップスを探しているなら、こちらのブラウスがおすすめ。ラッフルフリルと、取り外し可能なメタルアクセが顔まわりを華やかに見せてくれます。カラーはベーシックから差し色まで揃う4色展開。ジャケットと合わせれば仕事やオケージョンにも活躍する、きちんと感のある装いに。タックインもアウトも決まる丈感と、体のラインを拾いにくいゆったりシルエットも嬉しいポイント。

シャーリングでフェミニンに着映える

【GLACIER lusso】「シャーリングシャツ」\3,980（税込）

シャーリングを効かせたシャツは、ふんわり広がるシルエットでフェミニンな雰囲気。アイボリーとブルーのクリーンな2色展開で、さっと羽織るだけでデイリーに映える一枚です。ヒップまで隠れる丈感で体型カバーも期待大。オフィスではきれいめボトムと合わせて上品に、休日はデニムパンツでラフに着まわすのもおすすめ。季節が進んでからは、スウェットやニットとのレイヤードも楽しめる、ロングシーズン活躍するアイテムです。

Tシャツ感覚で着まわせて上品見えも

【GLACIER lusso】「ノンステッチVネックT」\2,280（税込）

公式サイトでも「高見えが叶う上品デザイン」と紹介されるノンステッチのVネックトップス。二枚仕立てのフロントでインナーが透けにくく、Tシャツ感覚で気軽に着られるのが魅力です。ジャケットやカーディガンのインナーとしても使いやすく、仕事の日にも頼れる一枚。フレアスカートでフェミニンに、ワイドパンツでハンサムにと、着まわし力も優秀です。大人のコーデになじみやすい上品な4色展開で、使いやすさから思わず色違いで揃えたくなるかも。

レイヤードで楽しめる透け感トップス

【GLACIER lusso】「レースハイネックトップス」\1,980（税込）

透け感のあるレーストップスは、コンパクトなサイズ感でレイヤードにぴったりな一枚。ハイネックや軽やかな抜け感を添えるメロー仕立てなど、細かなディテールが大人のオシャレを引き立てます。ニュアンスカラーを含む4色展開は、どれも上品な雰囲気。ラフなパンツと合わせればこなれたカジュアルに、スカートやワンピースと合わせればフェミニンに着まわせそう。ジャケットやカーディガンのインナー使いにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S