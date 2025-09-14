◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）

秋華賞トライアルは３歳牝馬１７頭（タガノアビーは競走除外）で争われ、１番人気で今年のオークス馬、カムニャック（栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が、直線抜け出してフローラＳから３連勝で重賞３勝目を挙げた。勝ちタイムは１分４３秒５。

近年は前哨戦を挟まず秋華賞に直行するケースが多く、同レースのオークス馬参戦は１６年シンハライト（１着）以来９年ぶり。３か月半ぶりのレースでも貫禄を見せつけた。川田将雅騎手は、昨年のクイーンズウォークに続く連覇で、武豊騎手に並ぶ歴代最多タイの６勝目。

２着は７番人気のテレサ（松山弘平騎手）、３着は１０番人気のセナスタイル（岩田康誠騎手）が入った。

ジョアン・モレイラ騎手（ミッキーマドンナ＝５着）「この馬は能力を持っている割に出し切れていないです。テンションが高かったり、道中で他馬を気にしたり。まだ成長が必要ですね」

浜中俊騎手（ヴーレヴー＝６着）「中間から落ち着きが出て、春よりも落ち着いていた。ゲートを出てから考えようと思い、他が行ったので控える形に。折り合いもスムーズで、成長を感じる、いい内容でしたね」

池添謙一騎手（マトラコーニッシュ＝７着）「道中は前に壁を作って、いい雰囲気で運べた。４角で不利もあったけど、直線はいい脚。坂の途中で止まったあたり、まだ非力ですが、いいセンスをしています」

丹内祐次騎手（パラディレーヌ＝８着）「直線で前が開かなかったし、開いてからも脚が使えなかったです」

石橋脩騎手（タイセイプランセス＝９着）「調子は良かったと思う。勝つなら自分の競馬に徹しようと思っていた。ペースも速くてはまるかと思ったけど、前も頑張っていた。もう少し、入れ替わるような展開なら良かったね。そう差のないところまで来ているし、力はある。楽しみな馬だよ」

横山武史騎手（ルージュソリテール＝１０着）「この日の馬場ではいい枠だった。スタートに気を付けて、先生との作戦通り。進路も苦労しないで見つかった。ただ、ペースが流れたぶん、ラスト１ハロンで止まってしまった。もう少し息が入る展開なら…。でも、馬は成長して力をつけてくれている」

武豊騎手（フェアリーライク＝１１着）「ひっかかった。完全に折り合いを欠いた」

田山旺佑騎手（アイアンサン＝１２着）「事前のプランでは前に馬を置きながら競馬をしたかったけど、ひっかかってしまって、自分の実力不足で結果を出せなかった。申し訳ないです」

鷲頭虎太騎手（コンドゥイア＝１４着）「貴重な経験をさせてもらいました。返し馬から成長を感じましたし、短期間でよく成長してくれたなと感じました。ペースが流れてはいましたが、３、４角の手応えは良かった。ただ、相手が強かったです。また自己条件から面白いところまで頑張っていきたい」

岩田望来騎手（ミッキージュエリー＝１６着）「ペースもありますし、戦ってきたメンバーも上のクラスにいる馬なので参考外。また改めて、この馬の力を発揮できる場所で発揮してくれれば」

団野大成騎手（ダンツエラン＝１７着）「若い頃から、いい意味でも悪い意味でも変わっていないですね。１８００はこなしてくれましたけど、成長がほしいですね」