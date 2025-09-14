海を臨む壮大な景観、緑豊かな森、その中に点在する多彩なアート作品。神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」が賑わいを見せている。奈良美智、やなぎみわ、川俣正ら著名作家を含む61組（うち公募による参加は15組）のアーティストが多彩な作品を出品。美しい自然の中、至近距離でさまざまな意欲作を鑑賞できる絶好の機会だ。会期は11月30日（日）まで。





六甲山上から臨むパノラマをバックに立つ「山の精霊たち」（白水ロコ）

見どころの一部をおおむねエリアごとに3回に分けて紹介する。☆☆☆☆☆

「神戸六甲ミーツ・アート」はこれまで国内外の580組以上のアーティストが参加。展望台や登山道、園地、屋内施設などに彫刻やインスタレーションが展示され、来場者はそれぞれのペースで歩きながら、時間をかけて味わうことができる。山とアートを同時に楽しむ機会として年々人気が高まっており、昨年の有料エリア入場者数は過去最高の約３万５千人となった。

16回目を数える今回のテーマは「環境への視座と思考」。六甲山は中世以降、樹木など天然資源の乱獲によって荒廃したが、明治期に神戸を訪れた外国人など多くの先人たちの努力によって現在の緑豊かな環境を取り戻した歴史を持つ。

豊かな自然の中に点在するアート作品を山歩きとともに楽しめる。写真の作品は西田秀巳「fragile distance A-A’, B-B’,C-C’（point A point B）」

会場はいずれも六甲山上で、「六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・六甲山上駅）」「天覧台」「兵庫県立六甲山ビジターセンター（記念碑台）」「六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル）」「ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）」「トレイルエリア」「みよし観音エリア」「六甲ガーデンテラスエリア」「風の教会エリア」の9つのエリアから成る。

■六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・六甲山上駅）／天覧台

会場へ向かう公共交通機関の1つは、六甲ケーブル。六甲ケーブル下駅（神戸市灘区）から約10分で六甲山上駅に到着する。同駅は1932（昭和7）年開業、駅舎は当時のままアール・デコ様式を伝えている。駅舎内の階段踊り場に、どこかメルヘンチックな小さなドアがある。その向こう側に見えるのが須田悦弘の「ササユリ」だ。ドアは数センチしか開かないため隙間からのぞくしかないのだが、白いユリの立体作品を確認できる。駅舎内にはほかに「ノブドウ」「リンドウ」もある。

駅から出て階段を上ると、眺望の開けた天覧台に出る。その一角に設置された小屋の中には山田毅「自動れきしはんばいき」がある。自動販売機では、山田ら“調査隊”が六甲山で収集したさまざまなものを、歴史などを記した調査シートとともに箱に入れて販売している。訪れた人に持ち帰ってもらい、六甲山の歴史に触れてもらおうとのコンセプトだ。1つ500円。

須田悦弘「ササユリ」

「自動れきしはんばいき」について説明する山田毅

山田毅「自動れきしはんばいき」

■兵庫県立六甲山ビジター（記念碑台）

岡留優の「別荘」は6分の1サイズのドールハウス。六甲山にある別荘をリサーチして作った作品で、室内に大きな換気扇を付けるなど、実際の別荘をまねてしつらえた。窓から見える緑豊かな景色も魅力的だ。作者自身が人形を動かしながらポイントを紹介するパフォーマンスのライブ配信を2週間に1度行っている。

「風で動く彫刻」もある。機械式時計に用いられる構造を取り入れて、彫刻家の石島基輝が制作した「風の中のClock systems」。石島は「時計は現代社会において効率や生産性を高めるために使用されてきたものだが、本作品では自然から時間を切り離すために生まれた機械（時計）を、自然とともに動く装置へと変容させることを試みた。自然環境によって音や動きが変化する作品を通じて、自然に内包される時間の流れを体感してもらえたら」と話す。

岡留優「別荘」

石島基輝「風の中のClock systems」

■ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）【1】

作品が最も集中しているのが同エリア。芸術祭の拠点となっている「ROKKO森の音ミュージアム」野外アートゾーンには、日本を代表する美術作家・奈良美智による彫刻作品「Peace Head」が登場。粘土で作った原型を拡大したもので、アルミとウレタン加工を施した高さ約247センチの少女の顔があどけない微笑みを浮かべている。背面には「peace」の文字とピースマークが刻まれ、作品に込められた思いを伝えている。

「プリンセス ドリアンとその一族」は、焼いた陶土による人型と球型のオブジェと本御影石で構成した作品。中央に置いた「プリンセス ドリアン」はサンバチームの日系3世ダンサーという設定で一昨年から登場。昨年は周囲に仲間が現れ、今年はさらにメンバーを増やした。作者は三梨伸。

緑が広がる風景の中、ビビッドな配色で度肝を抜かれるのは植田麻由の「Daikon」だ。植田が育てている大根をモチーフにした陶芸作品で、大根が古代から世界各地で豊穣や再生、生命力の象徴として親しまれてきた背景にも着目した。植田は「作品を通じて、人間と自然の共生のあり方について、鑑賞者それぞれが今一度考えるきっかけにしてもらえたら」とコメントしている。

奈良美智「Peace Head」

三梨伸「プリンセス ドリアンとその一族」（一部）

植田麻由「Daikon」

公募のグランプリを受賞したのは、アートプロジェクト「風の環」が手掛けた「しらす、山に昇る」。神戸の漁業関係者、六甲山で森のメンテナンスと木材加工に関わるプロなどが集まった、芸術の域にとどまらない専門家たちが作者で、同作は六甲高山植物園内に設置されている。鑑賞者が木材で組まれた円筒空間に入り、「酸素を求めて山にのぼるしらすの群れ」を体感するアート。山に設置したセンサーの気象データが人工光を変化させ、光と風に反応するしらすのオブジェが輝き、揺れる仕組みだ。3270匹のしらすを模したパーツは、神戸の漁師や地元ボランティアらが1つ1つテグスに編み込んだという。風の環メンバーは作品に「風の正体を多角的に問いかけ、六甲の山・街・海の密接なつながりを身体で感じ、見えない自然の循環に気付くきっかけになれば」との思いを込めている。

風の環「しらす、山に昇る」

光と風によって、しらすのオブジェが涼しげに揺れる

【2】に続く