¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð¤á¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ê¤¤¤Î¤³¤¶/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð¤á¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
1793Ç¯10·î16Æü¡¢³×Ì¿¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤ÏÃÇÆ¬Âæ¤ÎÏª¤È¾Ã¤¨¤¿¡£¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ëµ¤¹â¤¯»¶¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤È»×¤·¤Ææ¶õ´Ö¤Ç¡Ö¿À¡×¤òÌ¾¾è¤ëÉÔ¿³¼Ô¤¬¸½¤ì¤Æ¡½¡½!? ¸½ÂåÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿Èà½÷¤¬Íê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ»Å¹þ¤ß¤Î½èÀ¤½Ñ°ìËÜ¡ª ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¸µ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹²¦ÈÞ¤Î¼·Å¾È¬ÅÝ¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð¤á¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
