〈「助けて！」登山中だった東京都在住の会社員男性（26）がクマに襲われ…被害者をくわえて引きずりながら移動していた“親子グマ”の恐ろしさ〉から続く

8月14日、「羅臼岳ヒグマ襲撃」はなぜ起きたのか。羅臼岳のある知床半島は世界有数のヒグマ密集地域として知られるが、「北海道新聞」によると、記録が残る1962年以降にまで遡っても、知床連山の登山道でヒグマによる人身事故は確認されていないという。今回の事故の“予兆”ともとれる事案とは、どのようなものだったのか。（全2回の2回目、前編を読む）

事故の“予兆”が報告されていた

実際に、今回の事故の“予兆”ともとれる事案があった。知床財団が8月21日と9月1日に発表した事故に関する報告書（「2025年羅臼岳登山道におけるヒグマ人身事故に関する調査速報」第1報、第2報）には以下の2つの事案が報告されている。

〈【事故4日前の8月10日】事故のあったのと同じ岩尾別コースで0歳の子グマ2頭を連れた親子グマが目撃される。この親子グマは人間の存在を気にせず登山道を登ってきたが、登山者がクマスプレーを構えたところ、クマは後退した。

【事故2日前の同12日】同じ登山道で目撃された成獣ヒグマが登山者に接近、登山者がクマスプレーを使用（微量）したところ、クマは一時離れた。だが、その後も約5分間にわたり、登山者に近づいたり離れたりする行動があった。〉

この2件については、外見上の特徴から事故を起こした加害グマと同一個体である可能性が高いというが、とくに後者については、スプレー噴射後も登山者につきまとっているともとれ、かなり危険な状態だったと言える。



親子グマの姿（斜里町）。8月14日、クマに襲われたAさんの悲鳴を聞いて、友人は素手でクマを叩いて助けようとしたが離れなかったという（FNNプライムオンラインより）

また報告書（第2報）は、加害グマがよく出没していた岩尾別地区において7月29日に〈ヒグマへの餌付けが疑われる事案が発生しているが、捕獲個体との関係性は不明〉としている。「南知床・ヒグマ情報センター」の藤本靖が言う。

「加害グマが事故以前に、本当に餌付けされていたかどうかはわかりません。ただ少なくとも人間を恐れない“人慣れグマ”であったことは確かです。こういうクマは、普段は大人しく見えても、何かの拍子に“攻撃のスイッチ”が入ってもおかしくはない」

“攻撃のスイッチ”を入れたものは？

問題は、今回の事故で何が“攻撃のスイッチ”を入れたのか、という点だ。

その意味で前出の報告書に興味深い一節がある。事故発生時の被害者Aさんについてこう指摘しているのだ。

〈被害者は同行者から離れ、先行して単独で走って移動していた可能性が高い。被害者の移動速度などは不詳であるが、登山全体の行程から類推してもかなり早いペースで下山していたと推定される〉

こうした行動からはトレイルランニング（舗装されていない山道や林道など自然の地形を走るアウトドアスポーツ）などを連想するが、実際にはAさんが山中を〈走って移動〉していた可能性が高いということしかわかっていない。だが走るという行為そのものが「ヒグマの棲息する地域では極めて危険性が高い」と藤本は指摘する。

「とくに事故現場はかなり見通しが悪い場所とされ、被害者もクマも直前までお互いの存在に気付かなかった可能性が高い。もしかすると、たまたま母グマと子グマの間に割って入るような形になってしまったのかもしれません。もしそうであれば、母グマは子グマを守るために躊躇なく被害者を攻撃したはずです」

前述した通り、実際に何が起きたのかはわからない。だが、その遭遇が両者にとって最悪のタイミングで起きてしまったことだけは疑いようがない。

銃を持った人間から逃げないヒグマも

そして恐ろしいことに、こうした不幸な遭遇は今後も起こり得る。

「安全管理を徹底してきた知床で起きたということは、今後、道内のどこで同様の事故が起きてもまったくおかしくないということです。それだけクマの数が増えて、一方でこれを駆除するハンターの数は減っている。クマの生活圏が人間に近くなり、人に慣れたことで、母グマから子グマに“人間は怖がらなくてもいい”と教えられるのは非常にまずい。現に、最近では、知床に隣接する我々の地域でも出没情報を受けた我々が銃を持って駆除に駆け付けても、逃げようともしないヒグマも多い。それだけ人とヒグマの距離が近くなってしまっているのが現状です」（同前）

クマ対策の大原則は「出遭わないようにすること」にあるが、今後はそれだけではすまなくなる可能性もある。今回のケースのように不意に襲われることも十分ありうるのだ。

「クマの生活圏である北海道の山林に入るときは、出遭わないためにクマ鈴やラジオを持つことはもちろんですが、まさに出遭ってしまった場合の備えが必要だと思います。すぐ思いつくのはクマスプレーですが、今、ネット上で売られているものは玉石混淆で、本当にクマに対して効果があると認められているのはごく一部です」

クマスプレーだけでは不十分

実は今回の事故でも、友人のBさんは〈「クマよけスプレー」と謳っている商品を所持していたが、ヒグマに対応した製品ではなく、かつ再利用品であった。事故発生時の初期対応において使用を試みたが、噴射できていない〉（前出・報告書）という。

「命を守るためなら多少高価でも『カウンターアソールト』のように米国環境保護庁（EPA）による認証がついているものを選ぶべきだと思います。ただスプレーを噴射するには、ある程度クマとの距離が必要で、今回のような不意の遭遇でうまく噴射することは難しい。スプレーだけでは不十分で、個人的には最低でも小さな登山用ナイフも持参すべきだと思います」

短いナイフでクマと渡り合うことが可能なのだろうか。

「渡り合う必要はなくて、クマをひるませれば十分。だとすると、刃渡りの長いナイフを振り回すよりも、短いナイフで最短距離でクマの横っ面を狙う方がいい。うまく耳の穴に刺されば確実にひるみますし、狙いが外れても耳の下から顎にかけて太い血管があるので、そこを傷つけることができるかもしれない。万が一の場合、そのナイフがあるのとないのとでは生存率が変わってくる。そこまで考えないといけない時代に突入したと思います」

それが「クマとの共生」を目指した社会の偽らざる現実なのである。

(伊藤 秀倫)