「ついに（事故が）起きてしまったなというのが率直な印象です」

「南知床・ヒグマ情報センター」の藤本靖の第一声に、私は軽く衝撃を受けた。8月14日に起きた「羅臼岳ヒグマ襲撃」の発生直後に電話をかけたときのことだ。藤本は66頭の牛を死に至らしめた前代未聞のヒグマ「OSO18」を最後まで追い詰めた「OSO18対策班」のリーダーを務めた人物である。

羅臼岳のある知床半島は世界有数のヒグマ密集地域として知られるが、「知床財団」をはじめとする関係機関の安全管理への不断の努力により、世界自然遺産に登録された2005年以降、登録区域内ではヒグマによる人身事故は起きていなかった。

「北海道新聞」によると、記録が残る1962年以降にまで遡っても、知床連山の登山道でヒグマによる人身事故は確認されていない。そのためヒグマに関する記事を書いてきた筆者にも「知床のヒグマは人を襲わない」という思い込みがあったことを否定できない。だが、藤本には「まさか知床で……」と驚いた様子はまったくなかった。まずは事故の概要を振り返っておきたい。（全2回の1回目、後編に続く）



「助けて！」登山道に響き渡った悲鳴

2025年8月14日午前11時ごろ、北海道知床半島にある羅臼岳（1661m）には大勢の登山客が詰めかけ、世界自然遺産の雄大な景色を堪能していた。その最中である。

突如、登山道に「助けて！」という悲鳴が響き渡った。声の主は友人のBさんと2人で登山に来ていた東京都在住の会社員、Aさん（26）。2人は既に登頂を終え、岩尾別コースと呼ばれる登山道を下山途中だったが、AさんがBさんに200mほど先行していた。Bさんが急いで駆け付けると1頭のヒグマがAさんを襲っており、Aさんは太腿から大量に出血していたという。Bさんは素手でクマを叩いて助けようとしたが、離れなかったため、携帯電話の通じる登山道上へと移動し、警察に通報した。午前11時10分だった。

現場は通称“560m岩峰”の南側を巻くような狭隘な道で、見通しの悪い場所だったという。当時、この登山道には複数人の登山者がいた模様だが、事故発生の瞬間を目撃した人は周辺におらず、Aさんがどのような状況で襲われたかは不明である。

変わり果てたAさんの遺体を発見

Bさんからの通報を受けた北海道警察はヘリコプターを派遣して山中に残された約70名の登山客を救出する一方で、ハンターとともにAさんを捜索したが、この日は日没によりやむなく中断した。翌日早朝からの捜索では、まずAさん名義のカードの入った財布や血痕のついた衣類の一部などを発見。そして13時すぎ、被害者をくわえて、引きずりながら移動する母グマと2頭の子グマを捜索隊が見つけて発砲し、その場で3頭とも捕殺した。その捕殺現場付近で、変わり果てたAさんの遺体が見つかったのである（死因は全身多発外傷による失血死と公表された）。

その後のDNA鑑定により、この11歳の母グマがAさんを襲撃した個体であると断定された。これが今回の事故をめぐる一連の経緯である。

ヒグマが人を襲う4つのパターン

ヒグマは本来、臆病というよりも慎重な動物である。人間の存在を感知すれば、基本的にはヒグマの方で回避行動をとる。そのヒグマが人を襲うときは必ず理由がある。

大まかにいうと、（1）出会い頭で人と出会ってパニックになって襲う（2）人間の持っている食べ物などに執着し、これを奪うために人間を襲う（3）母グマが子グマを守るために接近してきた人間を襲う（4）人間を食料と見做して食害するために襲う、といったパターンに分類できる。では今回のケースの場合、どれに該当するのだろうか。

「第一報の段階で疑ったのは、（2）のパターンです」と藤本は言う。

「というのも近年、知床では一部の観光客や撮影者によるヒグマへの餌付けが原因で、人間とクマの距離がかなり近くなっていた。実際に車の中からヒグマに食べ物を与えている映像などを見て『これは危ない。いつか大変なことになる』と感じていました」

藤本が事故の第一報に驚いた様子がなかったのは、事前に危惧していた事態だったからだ。前述した通り、ヒグマは通常、人間を避けて行動するが、一方で学習能力が非常に高い動物でもある。一度人間の食料の味を覚えたクマは「人間→おいしいエサにありつける」と認識し、むしろ積極的に人間に近づくようになる。

「今回の事件を起こしたクマも、どこかで人間の食料を口にしたことで、人間に執着するようになった可能性はあると思いました」（同前）

事故の“予兆”があった

実際に、今回の事故の“予兆”ともとれる事案があった。知床財団が8月21日と9月1日に発表した事故に関する報告書（「2025年羅臼岳登山道におけるヒグマ人身事故に関する調査速報」第1報、第2報）には気になる2つの事案が報告されている。

（伊藤 秀倫）