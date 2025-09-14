¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡¦¾åÌîÈþÍ¥¡¡ÎÞ¤ÎÇÔÀï¤â¡ÖÂçÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïºÇ½ªÆü¡¡½÷»Ò·èÄêÀïÂè3Àï¡¡SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö5¡½6¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÍ½ÁªÂåÉ½·èÄêÀï¤ÎºÇ½ªÀï¤¬14Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¡ÊL¡Ë1°Ì¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬Æ±2°Ì¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ËÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÂ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È1ÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¿ô¥»¥ó¥ÁÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¥Ã¥×¤Î¾åÌîÈþÍ¥¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤ë¤È¤¤ËÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡¤Á¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÂçÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¸áÁ°¤Î»î¹ç¤Ï6¡½7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈáÁÔ´¶¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¾åÌîÈþ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢·ë²Ì¤ò°Õ¼±¤·²á¤®¤º¤ËÎ×¤á¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼¡¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î1»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÅê¤Þ¤ÇËþµÊ¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡0¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥¨¥ó¥É¤Ë¾åÌîÈþ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè5¥¨¥ó¥É¤ÇºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ3ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤¬¤Î¤¾¤¤¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦Âè9¥¨¥ó¥É¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÂè10¥¨¥ó¥É¤ÎÆÍÆþ¡£ÉÔÍø¤ÊÀè¹Ô¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¾åÌîÈþ¤ÏºÇ¸å¤Î°ìÅê¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃç´Ö¤ò¿®¤¸Àï¤¤È´¤¤¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ12·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤àÄ©Àï¸¢¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÐËå¤Î¥¹¥¥Ã¥×¾åÌîÈþÍ¥¡Ê24¡Ë¤È¥µ¡¼¥É¾åÌî·ëÀ¸¡Ê22¡Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É»°±ºÍ³Í£ºÚ¡Ê21¡Ë¡¢¥ê¡¼¥É¶â°æ°¡¿é¹á¡Ê24¡Ë¤È½Ð¾ìÁª¼ê4¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï22¡¦8ºÐ¡£4Æü´Ö¤ÎÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦Í¤·¡¢Æ²¡¹¤ÈÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£