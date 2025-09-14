日本一に300号のマツダで「特別な思い出を作る事ができました！！」引退表明の中田翔が地元に感謝　ファン涙「翔くんの人柄あってこそ」

自身のSNSに地元・広島への感謝を記した中田翔(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

今季限りで現役を引退する中日・中田翔が9月14日に自身のインスタグラムを更新。同13日の広島戦（マツダ）の試合後に、同学年の菊池涼介から花束を手渡され、笑顔を浮かべる写真を掲載した。

中田にとって出身地・広島の本拠地であるマツダスタジアムは、日本ハム時代の2016年に日本一を飾り、巨人時代の2023年には通算300号を達成した思い出の球場。そんな地元での“セレモニー”に、中田は大感激。文面では「カープの皆さん、広島の皆さん、ファンの皆さん、キク、本当にありがとうございました！！サプライズでこんな事をやってもらい感謝しかありません。。」と記した。

続けて「広島で生まれ広島で育ちプロに入ってからも個人的に特別な球場でした！！そんな場所で最後特別な思い出を作る事ができました！！本当にありがとうございました！」と感謝で締めくくった。