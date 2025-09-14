日本一に300号のマツダで「特別な思い出を作る事ができました！！」引退表明の中田翔が地元に感謝 ファン涙「翔くんの人柄あってこそ」
自身のSNSに地元・広島への感謝を記した中田翔(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
今季限りで現役を引退する中日・中田翔が9月14日に自身のインスタグラムを更新。同13日の広島戦（マツダ）の試合後に、同学年の菊池涼介から花束を手渡され、笑顔を浮かべる写真を掲載した。
【写真】広島・菊池涼介から花束を手渡され笑顔の中田翔をチェック
中田にとって出身地・広島の本拠地であるマツダスタジアムは、日本ハム時代の2016年に日本一を飾り、巨人時代の2023年には通算300号を達成した思い出の球場。そんな地元での“セレモニー”に、中田は大感激。文面では「カープの皆さん、広島の皆さん、ファンの皆さん、キク、本当にありがとうございました！！サプライズでこんな事をやってもらい感謝しかありません。。」と記した。
続けて「広島で生まれ広島で育ちプロに入ってからも個人的に特別な球場でした！！そんな場所で最後特別な思い出を作る事ができました！！本当にありがとうございました！」と感謝で締めくくった。
この心温まる投稿に対しては、フォロワーもほっこりした様子。「素敵な方々に労われる翔くんを観れて幸せです！！」「広島出身の翔さんが日本のプロ野球界に大貢献してくれて、本当に嬉しかった」「広島で挨拶できたことほんとによかった」「なんか優しい顔になりましたね」「素敵な仲間、家族、ファンの皆さん全てが翔くんの人柄あってこそだなぁ…と感動しました」などのコメントが寄せられた。
現在、出場選手登録を外れている中田は、9月19日のヤクルト戦（バンテリン）で引退セレモニーが行われる予定。井上一樹監督は、同30日からの古巣・巨人戦（東京ドーム）にも帯同させる方針を示しており、最後の花道が用意されることになりそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］