巨人 1107日ぶり藤浪との対戦で右打者は岡本ら4人 2位争い直接対決、DeNA戦スタメン発表
◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年9月14日 横浜）
巨人は14日、敵地でDeNAと対戦する。
クライマックスシリーズ（CS）進出と2位を争う3位DeNAとの直接対決第1ラウンド。
午後6時の試合開始に先立って先発出場メンバーが発表され、巨人は壮絶な打ち合いの末に11―10でサヨナラ勝ちした前日13日の阪神戦（東京D）と1番から7番まで同じメンバーとなった。4番・岡本、5番・岸田ら右打ちは投手を含めて4人入っている。
相手先発マウンドに上がる藤浪晋太郎投手（31）とは、藤浪が阪神に在籍していた2022年9月3日（甲子園）以来1107日ぶりの対決。通算対戦成績では巨人が藤浪に対して15勝5敗と大きく勝ち越している。
巨人の予告先発投手は今季7勝目を目指す赤星優志投手（26）。現在4連敗中の赤星が勝てば6月29日のDeNA戦（東京D）以来8試合＆77日ぶりとなる。
巨人の先発出場メンバーは以下の通り。
1番・左翼 丸
2番・中堅 キャベッジ
3番・遊撃 泉口
4番・三塁 岡本
5番・捕手 岸田
6番・右翼 中山
7番・一塁 リチャード
8番・二塁 浦田
9番・投手 赤星