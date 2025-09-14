◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年9月14日 横浜）

巨人は14日、敵地でDeNAと対戦する。

クライマックスシリーズ（CS）進出と2位を争う3位DeNAとの直接対決第1ラウンド。

午後6時の試合開始に先立って先発出場メンバーが発表され、巨人は壮絶な打ち合いの末に11―10でサヨナラ勝ちした前日13日の阪神戦（東京D）と1番から7番まで同じメンバーとなった。4番・岡本、5番・岸田ら右打ちは投手を含めて4人入っている。

相手先発マウンドに上がる藤浪晋太郎投手（31）とは、藤浪が阪神に在籍していた2022年9月3日（甲子園）以来1107日ぶりの対決。通算対戦成績では巨人が藤浪に対して15勝5敗と大きく勝ち越している。

巨人の予告先発投手は今季7勝目を目指す赤星優志投手（26）。現在4連敗中の赤星が勝てば6月29日のDeNA戦（東京D）以来8試合＆77日ぶりとなる。

巨人の先発出場メンバーは以下の通り。

1番・左翼 丸

2番・中堅 キャベッジ

3番・遊撃 泉口

4番・三塁 岡本

5番・捕手 岸田

6番・右翼 中山

7番・一塁 リチャード

8番・二塁 浦田

9番・投手 赤星