週間占い・牡牛座「改めて自分自身を振り返るような今週です」
牡牛座・女性の運勢
改めて自分自身を、そして誰かとの関係を振り返るような今週です。仕事面の活躍や日常の忙しさが際立っていたここまでの牡牛座。が、次第に意識は「自分はどうしたいのか」に向かい始めそう。連動して新しい出会いや親しい人たちとの交流も増えてきて、そこから受ける刺激がよりいっそう牡牛座に考えさせるのかも。もし誰か「いろいろあって以前より距離を置くことになった人」がいるのなら、そういう相手との縁も戻ってくる可能性が。たぶん、いまいちばん考えるべきは「これから自分は、どんな相手とどんなかかわり方をしていきたいのか」なのですね。実はかなり冴えている自分を自覚するためにも、日記などをつけて思いをつづってみてはどうでしょう。
牡牛座・男性の運勢
次第に冴えていく自分を実感できそうな今週。ここからより意識されるのは、身近な人たちとのかかわりで、「自分はどんな人たちと、どんなふうにつき合っていきたいのか」。このテーマを中心に自分自身を振り返っていくことになるでしょう。実際、ここからは新たな出会いや親しい人たちとの交流も増えそう。以前、いろいろあっていまは距離を置いているという人がいるなら、関係性が戻ってくることもありそうです。まだまだ仕事や日常の忙しさ、活気はパワフルですが、だんだんにそちらにシフトチェンジしていきましょう。自分の考えをよく思い返すには、日記などに書きとめるとより効果的ですよ。