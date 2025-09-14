双子座・女性の運勢

「日常を見直せ、そして働く状況を見直せ」というモードに切り替わっていく時期。元気だった双子座自身のテンションもだんだん落ち着き、「これからの自分のために、必要な環境を整えたい」と考え始めるでしょう。たぶん双子座には社会面で、今後のために手放すべき習慣、しがらみなどがあるようで、もうそれは終わったと思っていたけれど、まだどこかで続いていたのかもしれません。「どんなふうに暮らしたいか」を先に考えてみて。暮らしやすさを基準にすると、働き方にしろ人とのつき合い方にしろ、適切なものが見えてきますよ。

双子座・男性の運勢

出会い豊富でテンションの高い時期は次第に落ち着き、双子座の視点は日常生活へ。ここからは生活者としての自分を基準に、主に社会面の展開を見直し、考えていく時期に入ります。今後、自分のやりたいことをさらにやるためにも「それがやれる強い基盤を作りたい」→「いまの状況は果たしてどうなのか、客観的な観点から見直してみたい」。こういう経緯をたどるのかな。たぶん社会面にはまだ改善の余地（場合によっては手放す必要）のある要素がいろいろあるようです。今週以降はそこに気づく時期ですね。