シンガポール在住のタレント福田萌（40）が14日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。習い事で始めたチェロを購入し、驚きの配送方法について明かした。

8月に半年前からチェロを習い始めたことを明かしていた福田。「いつまで経っても上達しないので、ついにマイチェロをカルーセル（シンガポールのメルカリ的な）でお安くゲット!」とチェロを購入したことを報告。チェロを弾く姿も披露し、「部屋中に豊かな音が響き渡る〜長い趣味にしたい」とつづった。

また、チェロの配送方法についても投稿。「カルーセルの配送はまさかのタクシーで」とタクシーで送られてきたことを明かし、「送り主のもとに私がタクシー呼ぶ→送り主チェロだけ乗せる→タクシーが私の住所へ向かう→私は玄関で受けとるだけ」と紹介した。驚きのタクシー配送に「国土のせまいシンガポールだからできることかも?（自己責任です）」と締めくくった。

福田は2012年に「オリエンタルラジオ」中田敦彦と結婚。13年に第1子長女、17年に第2子長男が誕生。21年3月に家族でシンガーポールに移住し、23年に第3子次男が生まれている。