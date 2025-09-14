蟹座・女性の運勢

人との会話やちょっとした新しい展開に刺激を受け、心の深い部分で何かが呼び覚まされる雰囲気の今週です。社会面、そして生活全般においてここまでかなり奮闘してきた蟹座ですが、その関心は次第に自分自身に向かうのかも。印象として「もうそれは終わったこと、片づいたこと」と考え、処理していた何かが自分のなかに戻ってくる。そんなイメージかな。それによって少し感傷的になり、不安や過去の傷が思い出されることもありえます。が、現在の蟹座は以前の自分とは違うのです。もし当てはまる場合も客観的に自分を見返し、「いま自分はどんなふうに感じているのか」をまず理解しましょう。感じたことは言葉で書き留めるといいですよ！

蟹座・男性の運勢

何げないことがきっかけとなり、自分のなかで「実はまだ未消化だった何か」が再び浮上してくるのを実感しそうな今週。ここまで仕事や日常生活が忙しくも華やかで、なかなか自分自身に意識を向ける余裕はなかったでしょう。が、今週あたりあるできごとや誰かのひとことが、蟹座を思いがけず刺激し、重要なテーマを思い出させる…そんな雰囲気かな。過去の問題、心の傷や不安感がそれと一緒に戻ってくることもありそうですが、あなた自身は確実に前進しています。その成長した新しい視点から、客観的に物ごとを見直せるといいですね。モヤモヤするときは、まず感じていることを書いてみるといいですよ。