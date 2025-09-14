獅子座・女性の運勢

元気でモチベーションの高い獅子座。まだまだ新しい経験をしたい気分ですが、状況は次第に自分自身の価値観を見直す流れに。何かプライベート、特に家族関係や生きるなかでの難しい面、不安を感じる部分などが再浮上してきて「今後の自分は、何を基準に生きていくべきか？」を問い直してくるかのようです。特に過去、人間関係や状況内でのしがらみのせいで負担がかかりすぎている傾向にあったのなら、「いまの自分は、そういう部分を克服、更新できているか？」。そこを問われているかのよう。少しずつでもじっくり考える時間を増やせるといいですね。持ち物を見直し、「いまの自分にふさわしいか？」を見直すのもあり。

獅子座・男性の運勢

自分の価値観を改めて見直したい。そんな気分になりそうな今週です。現在まだまだ好奇心旺盛で元気な獅子座ですが、今後は気持ちが徐々に落ち着き、日常生活に関して自分の考えをたしかめたくなる。そんな流れなのかも。何かプライベートな領域、家族関係や健康面、生活にかかわることで「もう片づいたと思っていた問題や不安が再浮上」することが、その背景にはあるかな。特にこれまで、感傷的な気持ちや何らかのしがらみで、過度の負担を自分が背負う傾向にあったのなら、「そういう感じ方、考え方はいまの自分にとって正しいか？」も再検討すべきポイントかも。時間をかけるべきテーマなので、じっくり考えてみてください。