天秤座・女性の運勢

華やかで活発な対人関係とそこからおおいに力をもらい、行動力が上がる時期は継続中です。が、今週を境に天秤座は自分の内側を深く見つめる時期に向かうでしょう。そのきっかけは社会面での動きで、「もうこれはすでに終わったこと」と理解していた状況が戻ってくるのかも。慣れたものなのである種の居心地のよさはありますが、同時にそのころの負担、不安感や心の傷のようなものも感じられ、「こういうものは本気で手放したい」と感じそう。「いったい自分の何がそういうものを引き寄せたのか」。それが以前よりはっきり見えているのかもね。いろいろ気がつくぶん、心身が疲れやすいです。よく眠り、しっかりお風呂にもつかってね。

天秤座・男性の運勢

「すでにもうそれはやり遂げた＆終了した」と思っていた社会面でのテーマが再び戻って来そうなとき。現在の天秤座は行動力のある元気な時期ですが、ここからは次第に自分を省みるタイミングに向かいます。戻ってくる状況自体は悪いことではないし、慣れたものなのでやりやすくさえありますが、同時にかかわっていたころの問題、心理的負担や不安も戻って来やすく、「やっぱりこれは本格的に手放して正解だ…」とわかるでしょう。「そういうものをきちんと卒業できる自分」になるため、ここからはいろいろ考えるかな。内面が強く揺さぶられるので、疲れが出やすいです。まずは休憩多めに！しっかり温めてください。