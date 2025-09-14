蠍座・女性の運勢

新たな人との出会いや誰かとの会話から重要なヒントをつかみそうな蠍座です。現段階でまだまだ社会面が忙しく、その経験を通じて新しい可能性が開かれる時期でしょう。が、次第に状況は移り変わり、今後は対人関係が活発化。そこでのかかわりを通じて「自分は、本当はどうしていきたいのか」を考える機会が増えるのでは。特にいま浮上するのは「もう自分のなかでは消化済み」と思っていた心の傷、過去の問題、不安感なのかも。結果「そこをクリアにしないまま、本当の意味で先に進むことはできない」とも悟りそう。じっくり向き合うべきテーマなので、自分を焦らせないこと。人の考えには前向きな影響を受けますが、揺さぶられもします。そこは自分でバランスを取って。

蠍座・男性の運勢

人との出会い、会話から思いがけない刺激を受け、自分のなかにまだ片づいていない問題があることに気がつきそうな今週です。ここまでの蠍座は社会面でおおいに活躍中で、その経験のなかから新しい自分の才能、能力を見出すこともあるでしょう。…と、意識はすっかり未来に向いていたので、この展開にはショックを受けるかも。でも「本当の意味で先に進みたいなら、今度こそ手放さなくては」と思うんじゃないかな。ただ、ある程度時間がかかる重要なテーマでしょうから、自分を急がせないで。人からの影響を強く受けがちなので、そこにも注意を。前向きに聞ける状態を整えてから、いろいろ話してね。