射手座・女性の運勢

社会面で新展開がありそうな時期。射手座自体は冴えていて好調なものの、思いがけないことにハッとし、「自分はもっとプライベートを大事にしなくてはいけない…」（仕事はやりたいがそれどころではないかも）と悟るでしょう。たぶん最近の射手座は自分のやりたいことにもかなり積極的に取り組めていたので、「仕事を頑張りすぎて、生活を二の次にしてしまう自分」はもう解消できていると思っていたかな。でもそうじゃなかった…そう感じるのかも。何か家族の問題や家での不具合が具体的に発生する場合もありえます。ただ、重要なのは自分の人生を俯瞰し、一度客観的な視点から見ることでしょうね。

射手座・男性の運勢

自分の日常を支えてくれる生活や家族との関係のなかに「もう解消できたと思っていたが、そうじゃなかった」という問題、ある種の不安や傷を発見するとき。現在好調な社会面を背景に、いろいろなことを積極的にやってみたくなっている射手座でしょう。ここまではいち個人としての気持ちが優位でしたが、次第に仕事などのなかで能力を発揮したい。そういう思いが高まっているのでは。が、いま訪れるチャンスやちょっとした刺激が「新たなものに飛び込めるような土台が、いまの自分にはない」と気づかせるのでは。家族や家の問題が改めて浮かび上がることもありそうです。現状を少し離れた視点から見つめ、客観的な判断をすることが求められているのでしょう。