水瓶座・女性の運勢

「改めて自分は価値観を刷新する必要がある…」。直感的にそう強く感じそうな今週です。ここまで楽しく活発な対人関係に支えられ、水瓶座は自分のやりたいことを追求する流れにいました。が、状況は次第に移り変わり、すでに一度終わった、クリアしたと思っていた社会面の展開が戻って来やすくなるでしょう。すでになじみのあるものなので、ある種のやりやすさはあるものの、改めて接してみると「この考え方、基準がよくないのでは？」と感じられる問題、不安定な部分がいろいろ目につくでしょう。でも少し前までは「それでいい、それが普通」と思っていたのです。変化しつつある内面を実感しつつ、客観的な視点を持ち続けてください。

水瓶座・男性の運勢

状況は移り変わり、いままで積極的に自分のやりたいことを追求してきた水瓶座は、改めて自分自身を深く振り返る内省的な時期に入ります。今週は何かハッとなる展開がありそうで、そのきっかけは社会面でのできごとでしょう。何か少し前までかかわっていた、でも「これについてはもうやりきった」と思うものが戻ってくるのかな。慣れがあるのでやりやすさを感じる半面、いま改めて見ると「ここがよくないのでは」と思うところが目につくかもしれません。解消したはずの問題、不安な部分が残っているのを感じ、自分の変化と共に、改善の必要性を再認識するかな。