魚座・女性の運勢

パートナーや親友など、大事な人とのかかわり、ちょっとした会話から重要なヒントをつかみそうな今週です。ここしばらく好調な社会運を背景に活発に活動してきた魚座ですが、ここからは自分自身の求めることを、改めてより深く探求する流れになりそう。きっかけとなるのがその会話で、相手の言葉に多少ショックを受けるのかもしれません。が、それはあくまできっかけで「自分のなかではもう消化済みだと思っていた内容に対し、実はまだなんだな…と気づく」。こういう理由があるからなのでは。ただ時間をかけて昇華し、大事なことに気づく時期ですから、自分を焦らせないこと。相手の指摘も、前向きにとらえられないな…と感じたら、そう伝えて（だからいまはあまり言わないで）もいいと思いますよ。

魚座・男性の運勢

大事な人との対話をきっかけとして、自分のなかで未解決な問題、不安や過去の傷の存在に気がつく大事なタイミングです。最近好調な社会運に勢いを借り、自分の新しい可能性にたくさん気づいてきた魚座でしょう。が、ここからは次第に流れは穏やかになり、「自分が本当に求めるもの、本当の自分」について内省する時間が増えてきそうです。特に今週はパートナーや親友の言葉に思いがけなくショックを受けやすいですが、大事なのはそこから自分を深く振り返る部分。本当の意味でこれから前進していくためにも、自分自身をおおらかに包み、解決に導きましょう。ちなみに時間をかけるべきテーマなので、しんどいときはパートナーにそう伝えてね（いまいろいろ言いすぎないでくれる？とか）。